2児の母・坂下千里子、寒い日の“愛情たっぷり”手作り弁当を披露「天才シェフここにあり!!」「豪華〜」
2児の母でタレントの坂下千里子（49）が17日、自身のインスタグラムを更新。寒い日にぴったりの長女（17）への手作り弁当を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「豪華〜」坂下千里子が披露した“寒い日にぴったり”の手作り弁当
坂下は「今日のお弁当はこちらになります！寒いから温かいスープもどうぞ 寒いので、暖かくしてね！今日も頑張って」とつづり、彩り豊かなお弁当の写真を投稿。
焼き鮭をごはんにのせたミニ丼に加え、肉巻きおかずやにんじん入りの卵焼き、紫キャベツのナムルなどがバランスよく詰められた弁当箱、さらに温かそうなスープジャーも添えられており、寒さを気遣うメッセージとともに、愛情のこもった内容となっている。
また、「紫キャベツのナムルは、勝手に解禁にしましたーー」と紹介。ハッシュタグでは「#lunch #お弁当 #lunchtime #娘 #daughter」と添え、家族への思いものぞかせた。
この投稿にファンからは「焼き鮭、脂が乗ってて美味しそう」「天才シェフここにあり!!」「すごく美味しそう」「豪華〜」「寒い日に暖かいスープはとても嬉しい、最高」といった声が寄せられている。
坂下は2008年1月9日、テレビ制作会社のカメラマンと結婚。同年11月に長女、10年12月に長男（15）が誕生している。
