スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手が19日、話題となっている“金ネイル”について語りました。

金メダルと共に輝く金色のネイルを塗った戸塚選手は、こだわりはあるのかと聞かれると「全部でも良かったんですけど、少しやりすぎかなと。ちょっと控え目の方が良いのかなと」と笑いを誘いました。

また、ネイルを始めたきっかけについて「自分が好きなアーティストさんがMrs. GREEN APPLEさんなので、そのライブで初めてネイルをしているのを観て、男の人でもネイルして良いのかなという風に思ってやってみたらすごく可愛かったので、そこからずっとやり続けていますね」と明かしました。

ボーカルの大森元貴さんに雰囲気が似てるとたまに言われるとうれしそうに話していました。

Mrs. GREEN APPLEの曲を公開練習でも聞いたそうで「イヤホンをつけてリラックスをしながら練習はしていました」と明かします。そんなMrs. GREEN APPLEのライブに当選していた戸塚選手。「頑張りました」と笑顔で話しました。

今回の五輪では大きな結果を残し、さらにファッションや音楽にも敏感な戸塚選手。今後はどのような活躍をみせてくれるのでしょうか。