広島の床田寛樹投手（３０）が１９日、デイリースポーツの独占インタビューに応じ、“床田理論”を熱く語った。目指す直球の理想や後輩への助言の仕方など、プロ９年間で培ってきた考えを語った。今季の目標には投手の中心として、１８０イニング到達と貯金をつくることを掲げた。

−今季はツーシーム頼りの投球をしないと以前言っていた。キャンプでの取り組みは。

「真っすぐをいっぱい投げるっていうふうにやっています。どっちかというと、変化球はまだ、そこまで練習できていない。シート打撃とか紅白戦で変化球があんまり良くなかった。変化球もちょっとやっておかないとな、とは思っています」

−日南のブルペンで直球だけ１５０球を投げた日があった。手応えは。

「まだまだ、これからですね」

−直球が増えることで、試合での組み立ては変わるか。

「『この試合はツーシームをなしにしよう』『この試合は逆に多めにしよう』とか、そういう試合をつくってもいいと思います。去年までは困ったらツーシームを投げることが多かった。そこで違う球種で勝負できれば。相手のイメージが変わるまでに何年もかかるけど、今年がその第一歩っていう感じですね」

−たくさんの球種を使って打ち取る投球が理想か。

「僕はどちらかというと、全部の球種を投げたいタイプ。その中で真っすぐを中心に、っていうのはある。本当の理想は全部の球種割合が２０％ずつぐらい。でも、そうなると真っすぐが少ないから、三振をあまりしてくれない。だから真っすぐを意識させたい。変化球を生かすために真っすぐを投げる」

−床田投手の直球の理論は。

「僕は真っすぐに自信がない。できればあまり投げたくない。変化球を投げている方が楽なので。でも、それだけだと、この何年かは勝負どころで捕まってしまった」

−理想の直球は。

「今永さんの真っすぐです。僕はあんなにゴリ押しできないから。あの真っすぐは、やっぱいいなと思います」

−どういうところが理想なのか。

「低いところから投げるから、伸びがエグいんです。だから空振りが取れる。今永さんからヒットを打ったことはないです。外角の球が、めっちゃ遠くに投げられているように見える。絶対バットが届かんやろっていうところに投げているように見えて、ミットを見たら外角いっぱい。すごいですよ」

−そんな直球が理想。

「僕は変化球が得意だから、真っすぐでも勝負できるってなったら、と思うんですけど、なかなか難しい」

−今季、個人的な目標はどこに置く。

「やっぱり、勝てるだけ勝ちたい。貯金をしたいですね。イニングは１８０回は投げたい」

−その心は。

「ここ２年、最後に失速してしまった。結局９月になって、平均イニングがガクガクって下がっちゃった。それさえなくせば、多分１８０回はいけそうな気がする。勝ち星もそうなんですけど、最後まで走りきりたい」