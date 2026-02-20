ボールを見て打つはNG？ミスなく確実に寄せつコツを解説

今回は、巣山コーチとクレイジーハルコーチに五感を使ってミスなく寄せるコツを解説していただきました。

ラフからの寄せは

弾道の頂点と「同じ高さまで」ヘッドを高く振り上げる！

ラフは、大なり小なり地面とボールの間に隙間ができます。ボールの下をくぐり抜けてしまう“だるま落とし”は避けたいので、ボールをフェースに乗せて運ぶように打つアッパーブローのスイングがオススメ。

ロブショット気味の高い球になりますが、フォローでヘッドを弾道の頂点と同じ高さまで高く振り上げてください。すると、アッパーブローの軌道が自然に作れます。

編集部コメント

このレッスンで閃いたのは「弾道の高さとヘッドの振り抜く位置をそろえる」という、今まで試したことのないイメージの出し方。あれこれ複雑に考えるより直感的だし、ミスなく寄せるイメージ作りにはかなり効果的でした。

「どこへ打つか？」の意識を強めれば

振り幅もスピードも自然に決まる！

カップ（目標）を見ながら打つ！

〝見ながら〞振る、打つことで、体や脳がその距離に合わせた大きさやスピードのストロークを行なおうとする。「短い距離で大きく左右にズレることはありません。もっとも大事なのは距離感！正確なタッチを出す作業を取り入れてください」（クレイジー）

「ボールをよく見ろ」なんてゴルフだけ！

ボールを投げる、打つ、蹴る際に、バスケもテニスもサッカーもボールを見ては行なっていない。ターゲットに対しての正確性が必要になるほど、この傾向は強くなり「手元を見てダーツを投げる人なんていませんよね」とクレイジー。ゴルフは距離が短くなるほど狙うエリアが小さくなるので、的（ターゲット）への意識を強め、それに合わせることが成功率を高めるコツになる

編集部コメント

モデルの藤井悠さんを迎えての回。ダーツにたとえたイメージには超・納得！今年の日本女子オープン優勝の堀琴音プロも目標を見ながらパッティングしていますもんね。素振りのときだけでも実践してみてください。

いかがでしたか？ このレッスンを参考に、練習してみましょう。

巣山新太郎

●すやま・しんたろう／1998年生まれ、東京都出身。高校卒業後にTHAILAND PGA トーナメントプレーヤーを取得しプロ転向、タイツアーに参戦。帰国後、ティーチングの魅力に気づき、レッスン活動をスタート。

クレイジーハル

●見た目のチャラさに反して、丁寧でわかりやすい親切指導に定評がある人気コーチ。YouTubeチャンネル「アイアムクレイジー with anti」は、登録者数６万3000人超えで毎日配信中。