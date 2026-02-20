松嶋菜々子主演『やまとなでしこ』TVer初配信 堤真一との大人気“ラブコメ”【概要＆キャスト】
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」では、20日から、松嶋菜々子が主演を務め、2000年にフジテレビ系で放送されたドラマ『やまとなでしこ』の無料配信を開始した。同作をTVerで配信するのは、これが初となる。
【動画】佐野勇斗、松嶋と10年ぶりの共演！紅白でも共演した舞台裏も明かす
『やまとなでしこ』は、松嶋演じる玉のこしを虎視眈々と狙うキャビンアテンダント・神野桜子と、堤演じる彼女に恋して身分を偽る貧乏な男・中原欧介のロマンチック・ラブコメディー。桜子が本物の愛に気づいていく姿と、過去の恋に挫折した欧介が彼女に思いを寄せていく姿は多くの視聴者を魅了。MISIAが歌う主題歌『Everything』も大ヒットした。
■『やまとなでしこ』イントロダクション
現代女性にとって、清らかさとは何か？美しさとは何か？
主人公の神野桜子（松嶋菜々子）は、ある意味で、現代の“やまとなでしこ”といえる。
類いまれなる美貌と教養を武器に仕事も完璧にこなすキャビンアテンダントになった桜子。一見、非の打ちどころのない彼女にもひとつだけ大きなトラウマがあった。幼い頃に極度の貧乏生活を経験し、貧困と闘ってきた桜子には「世の中でいちばん大切なもの。それは、お金」「恋愛相手も結婚相手もお金持ちでなければならない」「愛よりお金」という哲学が備わっていたのだ。仕事中の機内でも、合コンの席上でも、口説いてくる男への興味と判断基準は、“お金や財産をどのくらい持っていて、どんな車に乗っているか”……。
そんな桜子に、ある日、運命の出会いが訪れる。無理やりキャビンアテンダントとの合コンに誘われた男、中原欧介（堤真一）。学生時代、女性にフラれ、恋愛恐怖症になった35歳独身。父を亡くし、母一人で切り盛りしていた商店街の魚屋を継ぐため、長年研究していた数学の道を諦めていた。魚の目利き力はあるが、銭金には疎く、押しも弱い。そんな欧介が、ひょんなことから桜子の思い込みも手伝い、二人は付き合うことに。
だが、それもつかの間、欧介の正体がバレると手のひらを返したように冷たくなり、まったく相手にしなくなった桜子。身分不相応と分かりながらも彼女に強くひかれた欧介は、ほかの男たちとは違った角度から彼女を好きになり、桜子の奥に秘められた“何か”を感じていた。
二人の同僚や仲間たちを巻き込み、幾多の事件が巻き起こる中で、二人はどうなっていくのか……。令和に生きる我々が忘れかけている、本当に大事なものは何なのかということを、いま一度問いかけてくれる“ロマンチック・ラブコメディ”。
■『やまとなでしこ』キャスト
神野桜子…松嶋菜々子
中原欧介…堤真一
塩田若葉…矢田亜希子
奥山なみ…須藤理彩
粕屋紳一郎…筧利夫
武藤操…今井陽子
東十条司…東幹久
佐久間真理子…森口瑤子
佐久間為久…西村まさ彦
【動画】佐野勇斗、松嶋と10年ぶりの共演！紅白でも共演した舞台裏も明かす
『やまとなでしこ』は、松嶋演じる玉のこしを虎視眈々と狙うキャビンアテンダント・神野桜子と、堤演じる彼女に恋して身分を偽る貧乏な男・中原欧介のロマンチック・ラブコメディー。桜子が本物の愛に気づいていく姿と、過去の恋に挫折した欧介が彼女に思いを寄せていく姿は多くの視聴者を魅了。MISIAが歌う主題歌『Everything』も大ヒットした。
現代女性にとって、清らかさとは何か？美しさとは何か？
主人公の神野桜子（松嶋菜々子）は、ある意味で、現代の“やまとなでしこ”といえる。
類いまれなる美貌と教養を武器に仕事も完璧にこなすキャビンアテンダントになった桜子。一見、非の打ちどころのない彼女にもひとつだけ大きなトラウマがあった。幼い頃に極度の貧乏生活を経験し、貧困と闘ってきた桜子には「世の中でいちばん大切なもの。それは、お金」「恋愛相手も結婚相手もお金持ちでなければならない」「愛よりお金」という哲学が備わっていたのだ。仕事中の機内でも、合コンの席上でも、口説いてくる男への興味と判断基準は、“お金や財産をどのくらい持っていて、どんな車に乗っているか”……。
そんな桜子に、ある日、運命の出会いが訪れる。無理やりキャビンアテンダントとの合コンに誘われた男、中原欧介（堤真一）。学生時代、女性にフラれ、恋愛恐怖症になった35歳独身。父を亡くし、母一人で切り盛りしていた商店街の魚屋を継ぐため、長年研究していた数学の道を諦めていた。魚の目利き力はあるが、銭金には疎く、押しも弱い。そんな欧介が、ひょんなことから桜子の思い込みも手伝い、二人は付き合うことに。
だが、それもつかの間、欧介の正体がバレると手のひらを返したように冷たくなり、まったく相手にしなくなった桜子。身分不相応と分かりながらも彼女に強くひかれた欧介は、ほかの男たちとは違った角度から彼女を好きになり、桜子の奥に秘められた“何か”を感じていた。
二人の同僚や仲間たちを巻き込み、幾多の事件が巻き起こる中で、二人はどうなっていくのか……。令和に生きる我々が忘れかけている、本当に大事なものは何なのかということを、いま一度問いかけてくれる“ロマンチック・ラブコメディ”。
■『やまとなでしこ』キャスト
神野桜子…松嶋菜々子
中原欧介…堤真一
塩田若葉…矢田亜希子
奥山なみ…須藤理彩
粕屋紳一郎…筧利夫
武藤操…今井陽子
東十条司…東幹久
佐久間真理子…森口瑤子
佐久間為久…西村まさ彦