大分県の日田玖珠地域で製造が盛んな木製品や工芸品、農産物加工品といった特産物の販路拡大やPRのほか、関連業界の支援などを担ってきた、公益財団法人「日田玖珠地域産業振興センター」（日田市三本松2丁目）が、3月末で解散することが分かった。地場産業の振興を目的に設置されたが、近年は物販などの業務にとどまっていた。センターの建物や土地は市に無償譲渡される。

センターは、地元の家具や木材、陶芸、げた、工芸、建具の各業界団体のほか日田市、玖珠、九重両町などの出捐金で設立。1982年に開館した。3階建て（延べ床面積約3900平方メートル）で、1階に観光客向けの展示販売場、2、3階に大展示場や会議室があり貸館業務も手がける。

関係者によると、過去には地元グルメと合わせた物産展を、職員が各業者とともに九州各地の百貨店に出向いて開き、消費者にPR。首都圏などでの商談会にも参加し、小売や卸業者に地場産品を売り込んだ。

一方、新型コロナ禍によってセンターを訪れる団体客が減り、消費者のインターネットでの物品購入にも押され、近年は苦戦が続いた。職員の態勢も縮小。かつてのように催事を開く機会も減り、貸館の利用者も少なくなっていた。

解散に伴い、1階での物販業務は3月15日に終える。現在施設に入居する業界団体の事務所や放課後児童クラブは、引き続き利用できるという。建物と土地の利活用については今後、市が本格的に検討する。

センターの担当者は「長い期間、各事業者に支えられて業務を続けてきた。時代の流れで解散することになり残念だ」と話した。（稲葉光昭）