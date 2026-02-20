熊本県人吉市は俳優の中原丈雄さん（74）、タレントの内村光良さん（61）、内村さんのいとこで放送作家の内村宏幸さん（63）、マジシャンのKiLaさん（50）の市ゆかりの4人を、市の「観光PR大使」に任命した。市の歴史、文化、自然環境などの魅力を市内外にPRしてもらうことで、市の知名度やイメージ向上につなげる。任期は1月1日から2年間。

観光PR大使の任命は、市として初めての試み。全国的に活躍する4人に協力を依頼し、快諾を得た。4人のうち、中原さんが1月9日に市役所を訪問。松岡隼人市長が中原さんに委嘱状を手渡した。

人吉高を卒業するまで人吉市で過ごした中原さんは「（生活は）東京の方が長いけど、生まれて一番大事な時期を過ごした所」と振り返った。

松岡市長は、熊本豪雨からの復興へと歩む被災者たちを描いた映画「囁（ささや）きの河」で、中原さんが主演を務めたことに感謝。「役者として大変活躍されており、人吉という看板を持って全国にPRをしていただきたい」と期待。中原さんは「水害で少しずつ街が変わっても、人吉城や球磨川、人間の温かさが全く変わらず昔からあることは素晴らしい。僕なりの話し方で、人吉という街を伝えていけたら」と意気込んだ。（古川剛光）