¡Î·§ËÜ¸©¡Ï¿åËó¡Ý½Ð¿åIC28Ç¯ÅÙ³«ÄÌ¤Ø¡¡Æî¶å½£À¾²ó¤êÆ»¡¡16¡¦3Á¡Ö°ì³ç¶¡ÍÑ¡×
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¶å½£ÃÏÊýÀ°È÷¶ÉÈ¬Âå²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤Ï¡¢·§ËÜ¸©È¬Âå»Ô¤È¼¯»ùÅç»Ô¤ò·ë¤ÖÆî¶å½£À¾²ó¤ê¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÊÁí±äÄ¹142¥¥í¡Ë¤ÎÌ¤³«ÄÌ¶è´Ö¤Î¤¦¤Á¡¢¿åËó¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊIC¡¢¿åËó»Ô¡Ë¡Ý½Ð¿åIC¡Ê¼¯»ùÅç¸©½Ð¿å»Ô¡Ë´Ö¤Î16¡¦3¥¥í¤¬2028Ç¯ÅÙÃæ¤Ë³«ÄÌ¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡À¾²ó¤êÆ»¤ÏÌó73¡ó¤¬³«ÄÌºÑ¤ß¤Ç¡¢»Ä¤ê¤Î¿åËóIC¡Ý½Ð¿åIC¡¢¼¯»ùÅç¸©Â¦¤Î°¤µ×º¬IC¡Ý»§ËàÀîÆâ¿å°úIC´Ö¤Î22¡¦4¥¥í¤¬Ì¤³«ÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½Ð¿åIC¤Þ¤Ç³«ÄÌ¤¹¤ì¤ÐÈ¬Âå»Ô¤«¤éÆ±¸©°¤µ×º¬»Ô¤Þ¤Ç¡¢¼«Æ°¼ÖÀìÍÑ¤Î¹âµ¬³Ê´´ÀþÆ»Ï©¤Ç¤Î°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¿åËó¡Ý½Ð¿åIC´Ö¤Ë¤Ï¡¢¿åËó»Ô¤ËÂÞIC¡¢½Ð¿å»Ô¤Ë½Ð¿åËÌIC¡Ê¤¤¤º¤ì¤â²¾¾Î¡Ë¤òÀ°È÷¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Æ±»öÌ³½ê¤Ï¡Ö°ì³ç¶¡ÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³«ÄÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢È¬Âå»ÔÌò½ê¤«¤é½Ð¿å»ÔÌò½ê¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤Ï¸½ºß¤Î82Ê¬¤«¤é68Ê¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡È¯É½¤Ï16Æü¡£¿åËó»Ô¤Î¹â²¬Íø¼£»ÔÄ¹¤Ï19Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö´Ñ¸÷¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¢²¹Àô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿åËó¤òË¬¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡Ë