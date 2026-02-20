柔道の世界選手権女子48キロ級で2連覇し、現在は佐賀県小城市のひらまつ病院柔道部で後進の育成に当たる坂本八瑠奈さん（37）＝旧姓浅見＝が、鳥栖署で講演し、世界の強豪と戦ってきた競技人生を振り返りながら、育児と仕事の両立などについて語った。

坂本さんは愛媛県出身で2010年と11年に世界選手権を連覇。13年と15年に世界2位になったが、五輪出場はかなわなかった。16年に引退してコーチになり、結婚を機に17年に佐賀県へ移住。警察官の夫と共に7歳の長男と3歳の長女を育てながら、同病院で事務職の仕事に就き、柔道部コーチも務める。

講演には県警本部や鳥栖署の職員約50人が参加し、坂本さんにさまざまな質問を投げかけた。育児と仕事の両立では「朝昼晩の食事を朝のうちに作る。夫も起きたらすぐに洗濯物をたたみ、ごみ出しや風呂掃除もしてくれる。1人に負担が掛からないように協力しながらやっている」と紹介した。

プレッシャーの克服方法については「緊張するのは当たり前。緊張に意識がいかないように目の前の相手をどう倒すかだけを考える」と助言。モチベーション維持に関しては「家族以外の人に応援してもらえるのは選手の特権。能力があっても覚悟を決められない子には、応援してくれる人や家族のために努力しなさいと言っている」と語った。

産休育休から復帰して間もない江頭麻美巡査部長（34）は「柔道の目標としていた選手。立場が変わっても自分の芯を持って頑張っている姿が格好いい。参考にしていきたい」と話した。

講演は1月16日に開催。24年の世界選手権の混合団体で優勝した筑波大の田中龍雅選手（21）＝佐賀商業高出身＝も同日、鳥栖署で柔道の指導をした。（前田絵）