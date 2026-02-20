佐賀県鳥栖市総合計画審議会（会長・戸田順一郎西南学院大教授）は18日、まちづくりの指針である「第7次市総合計画後期基本計画案」（2026〜30年度）を向門慶人市長に答申した。市執行部は3月の市議会定例会に提案する予定。

総合計画は市の最上位計画で、後期基本計画案には、勉強場所の充実を求める中高生の意見を反映し、主な取り組みに「子どもの居場所づくり」を追加。市都市計画マスタープランなどの上位計画として「土地利用計画」も新たに盛り込み、市を「環境保全」「市街地」「農業振興」の3ゾーンに分け、将来の望ましい土地利用の考え方を示した。

審議会は大学生、外国人が通う日本語学校や商工業の関係者らを含む11人の委員で構成する。昨年9月以降、3回の会合を開き、前期基本計画（21〜25年度）の達成状況や社会情勢の変化を踏まえ、後期の事業内容や指標を検討。1〜2月にパブリックコメント（意見公募）を実施した。

この日、市役所で答申した戸田会長は「さまざまな立場の委員を入れ、多様な世代の意見を積み重ねて答申をまとめることができた」と述べた。向門市長は「答申を一言一言かみしめながらしっかりと政策に反映させていきたい」と感謝した。（前田絵）