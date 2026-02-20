成年後見制度を利用している人は警備員に就けないとした旧警備業法の欠格規定について、最高裁は憲法違反とする初の判断を示した。

障害の有無を問わず、誰もが等しく地域社会で暮らせるノーマライゼーションの実現に向けた一歩としたい。

判決によると、原告は30代男性で岐阜県の警備会社で交通整理などに従事していた。軽度の知的障害があり、自身の将来を見据えて成年後見制度を利用することにした。

成年後見は、認知症や知的障害で判断に不安がある人の財産管理を支える制度だ。男性は制度の利用を決めた2017年、欠格規定に該当することを理由に契約終了を通知され、退職した。

最高裁は、憲法で職業選択の自由を定めた22条、法の下の平等を定めた14条に違反すると明確に断じた。

障害がある人を特定の職業から一律に排除することは、あってはならない差別だ。当然の司法判断である。

男性は警備業務に必要な能力を備えていたとされ「警備員の仕事にやりがいを感じていた。障害者のできる、できないを国が勝手に決めないでほしい」と訴えていた。その思いに寄り添った判決と言えよう。

判決には納得し難い点もあった。最高裁は一審、二審が認めた国の賠償責任を否定した。男性が失職した17年の時点では、欠格規定の違憲性を指摘する学説や司法判断は存在せず「国会が長期にわたり立法措置を怠ったとはいえない」とした。

一方で15人の裁判官のうち5人は「国会の立法不作為は違法」と反対意見を付けた。指摘を重く受け止めなければならない。

11年には障害者基本法が改正されている。国会は遅くともその段階で、制度利用者を一律排除する規定の違憲性を疑うべきではなかったか。国会議員は高度な人権感覚を求められるからだ。

同様の欠格規定は警備員に限らない。医師や弁護士、教員、公務員などの職業を定めた約190の法律に盛り込まれていた。

障害者への差別や偏見につながるとの批判が高まり、男性が国を提訴した後の19年、旧警備法も含めて全ての欠格規定を一括削除する法律が成立した。

これで課題が解消したわけではない。一律排除の代わりに、心身に障害がある場合、職種ごとに必要な能力の有無を判断する「個別審査規定」を設ける法令が増えているという。

障害のある人から就労機会を奪う不当な運用がなされていないか、不断の点検が欠かせない。国はさらなる規定の見直しに取り組むべきだ。

個人の能力を尊重して後押しできる社会の実現には、私たち一人一人が人権感覚を研ぎ澄ます必要がある。磨き続けなければさび付く。社会全体で意識を共有したい。