¡Ú½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹ÅìÉÍ¤¬¼ê±þ¤¨¤Î31µå¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤á¤¿¤«¤Ê¡×
¡¡Åê¼êºÇÇ¯Ä¹¤ÎÅìÉÍ¤¬¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ëº£½Õ½éÅÐÈÄ¤·¤¿¡£ºûÀî¤È¹À¥Î´¤Ë·×7ÂÇÀÊ¤Ç31µå¤òÅê¤²¡¢°ÂÂÇÀ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ï2ËÜ¡£ºÇÂ®¤Ï143¥¥í¤Ç2»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ïº£ÆüÅê¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬°ì°Â¿´¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤á¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¡£µåÂ®¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿1ÃÊ³¬¥®¥¢¤¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ê´¶¤¸¤â¤¹¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
