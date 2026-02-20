¡Ú½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹ÀîÀ¥¡¢Ä¹ÂÇÎÏ¾ÚÌÀ¤Îà1¹æá¡¡³«ËëÀèÈ¯¤ØÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡¡Ö1µå¤Ë½¸Ãæ¡×¥ª¥Õ¤ËÀ®Ä¹¡¡
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÀ¥¹¸ÆâÌî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬µÜºê½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î19Æü¡¢º£½Õ¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤Ç¤Î¡È¥Á¡¼¥à1¹æ¡É¤òÊü¤Ã¤¿¡£¹ÈÇòÀï¤ËÇòÁÈ¤Î1ÈÖÆóÎÝ¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢2ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸Þ²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇµÕÅ¾¤Î±¦±Û¤¨3¥é¥ó¡£¡Ö¥ª¥Õ¤«¤éÄ¹ÂÇ¤òµá¤á¤Æ¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡10Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï¡¢¥×¥í1¹æ¤ò´Þ¤à2ËÜÎÝÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÄ¹ÂÇÎÏ¶¯²½¤ò·Ç¤²¤¿¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥Ü¡¼¥ë¤¬¡Ê¥Ð¥Ã¥È¤ò¡Ë³ê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£1µå¤ËÂÐ¤¹¤ë½¸ÃæÎÏ¤ò¹â¤á¤¿¡×¤ÈÂÇ¤Á¹þ¤ß¤ä¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÇÃÃ¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄÅ¿¹¤ÎÆâ´ó¤ê¿¿¤Ã¤¹¤°¤ò»ÅÎ±¤á¡¢±¦Íã¼ÇÀ¸ÀÊ¤Ø¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÂÇ·â¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë½¸ÃæÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£É÷¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ïº£µÜ¤ÈÌîÂ¼¤ÎÍ··â¼êÁè¤¤¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£ÀîÀ¥¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤é¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡ÖËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤·¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£Í··â¤À¤±¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÊÆâÌî¤Î¡Ë¤É¤³¤Ç¤â¼é¤ì¤ë¤Î¤¬Ä¹½ê¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸×»ëâ¾¡¹¡Ê¤¿¤ó¤¿¤ó¡Ë¤ÈÁÀ¤¦¡£
¡¡19Æü¤«¤éº£µÜ¡¢ÌøÅÄ¡¢»³Àî¤ÈSÁÈ¤â¹ÈÇòÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Ãæ¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡ÖÌÜÉ¸¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡È½Õ1¹æ¡É¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë
