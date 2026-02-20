吉田鈴の米ツアーデビュー初日は『72』 タイの“クセ強”芝に迷うも「うまくいけば60台は出せそう」
＜ホンダLPGAタイランド 初日◇19日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞プロ2年目の吉田鈴が米ツアーデビューを果たした。「周りの選手や環境は全然違うけど、やることは変わらないという感じでした」と自分のプレーに集中できたと胸を張る。
【写真】吉田鈴さんはミニスカスタイル
インから出た吉田は、14番パー4でバーディ先行。16番、17番の連続ボギーで落としたがすぐに18番パー5で取り返す。後半に入って7番でバーディを奪い、この日1アンダーとなったが、続く8番パー3でボギー。3バーディ・3ボギーの「72」でイーブンパー・48位タイ。アンダーパーになりそうでならない一日に「自分の実力通りのスコアが出たかな」と振り返った。タイのクセの強い芝に苦しんだ。「（グリーンの）強い芝目と傾斜にまだ慣れていないぶん、傾斜の強いところで打ち切れなかったり、切れるように打ってしまったり、そういう迷いが出たかなと思います」。日本にはあまりない芝への対応が課題となった。「きょうはアンダー（パー）を逃しちゃったけど、うまくプレーすれば60台は出せそう」という手応えもある。「（コースは）難しいけど、距離はそれほど長くないので、セカンドショットをピンハイにつけてチャンスを作りたい。（2日目以降）ピン位置がどうなるか分からないけど、メリハリをつけてやりたい」。グリーン上の迷いを払拭して、60台でのアンダーパーに期待したい。
