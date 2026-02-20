英チャールズ国王の弟・アンドルー元王子が19日、イギリス警察によって逮捕されました。元王子をめぐっては、少女買春などの罪で起訴され、その後、死亡したエプスタイン氏との関係が問題視されていて、イギリス王室にとって極めて異例の事態となっています。

■逮捕されたアンドルー元王子 過去に何度も来日

イギリスのロイヤルファミリーであるアンドルー氏が、2002年に王子として来日したときの映像。一緒に映っているのは、現在の天皇皇后両陛下です。アンドルー氏は、何度も日本を訪問していました。

その人物が日本時間19日午後7時、逮捕されたと発表されたのです。

英・テムズバレー警察のHP（19日発表）

「60代の男を逮捕した」

■エプスタイン氏との関係めぐり…複数の疑惑が浮上

チャールズ国王の弟・アンドルー元王子は、BBCなどによりますと、公職における不正行為の疑いがもたれているということです。

国王の実の弟が逮捕されるというイギリス王室にとって、極めて異例の事態。

アンドルー元王子をめぐっては、少女買春の罪などで起訴され、2019年、勾留中に死亡した、アメリカの富豪・エプスタイン氏との関係をめぐり、複数の疑惑が浮上しています。

■米司法省が公開した写真には…

先月30日、アメリカ司法省が、エプスタイン氏の事件に関する資料として写真を公開しました。

写真の中には、アンドルー元王子が、地面に横たわる女性の上に四つんばいになっている様子や、おなかに触れているものもありました。

イギリスメディアによりますと、これらは、エプスタイン氏の邸宅で撮影されたものだといいます。

■疑惑否定も…英王室は王子の称号と栄誉を剥奪

アンドルー元王子は、一貫して疑惑を否定していましたが、去年、イギリス王室から、王子の称号と栄誉を剥奪されていました。

そして今月には、アンドルー元王子がエプスタイン氏に機密情報を漏えいしていた疑いで、警察が捜査に乗り出していました。

こうしたなか、公職における不正行為の疑いでアンドルー元王子は逮捕されました。

■兄のチャールズ国王 “深い懸念をもって承知”

日本時間19日午後9時、チャールズ国王はコメントを発表しました。

チャールズ国王

「アンドルー氏に関するニュース、および公務上の不正行為の疑惑について、深い懸念をもって承知しております。明確にお伝えすべきことは『法は法のままにあるべきである』。この手続きが継続している間、私がこの件についてこれ以上コメントすることは適切ではありません。その間、私の家族と私は、皆様への義務と奉仕を継続してまいります」

◇

逮捕後、アンドルー元王子が数週間前まで住んでいた建物には、警察車両が入っていく様子が。

本岡英恵記者

「逮捕の速報を受け、多くのメディアがつめかけています。ここにはアンドルー元王子が住んでいた建物があり、今現在警察による家宅捜索が行われています」

逮捕された、国王の実弟。19日はアンドルー元王子の66歳の誕生日でした。

■英国民の反応 「当然のこと」「恥ずべき」

元王子の逮捕にイギリスの国民からは…

「逮捕されたんですか！当然のことだと思います」

「彼は公職の立場を悪用したと思います。恥ずべきことです」

◇

警察は今後、不正行為の詳細について調べを進めるとみられます。

（2月19日放送『news zero』より）