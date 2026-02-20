◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック ノルディック複合 団体スプリント(大会14日目/現地19日)

日本は渡部暁斗選手と山本涼太選手がタッグを組んで出場。6位で競技を終え、山本選手がインタビューに応じました。

団体スプリントは各チーム2人が参加し、前半のラージヒルジャンプ(K点128m/ヒルサイズ141m)と後半のリレー形式の15kmクロスカントリーで順位を争います。前半のジャンプにて、2人の合計点がタイムに換算され、クロスカントリーのスタート順が決定。日本は前半のラージヒルジャンプで、渡部選手が119m、山本選手が125.5mを飛び、1位のドイツと21秒差の3位でクロスカントリーへ進みました。

後半のクロスカントリーでは、一時は表彰台を狙える位置につけた日本。しかしドイツの転倒に山本選手が巻き込まれた不運も影響し、最後は6位でフィニッシュとなりました。

山本選手は、試合を振り返ると「憧れてきた暁斗さんと最後のタッチまでいいところまでやりたかったんですけど」と悔しさを述べると、それでもレースは「面白い展開だった」と日本チームの奮闘を誇りました。

そして「このコンバインドをやっぱり五輪で続けていってほしいですし、五輪だけではなくても、色々な方に常に見ていただくために、自分たちが成績を出し続けたい。オスロまで暁斗さんは続けるので、最後の最後まで背中を追いかけたい」と自身のさらなる成長と、今季限りで引退を表明している渡部選手との切磋琢磨を誓いました。

そのためにも「個人として、メダルを取っていないので、まずは表彰台を目指してやっていきたい。暁斗さんを超えていける数字を出していければいいと思う」と日本の次期エースとしての自覚を述べました。