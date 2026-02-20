Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ËÌµ´üÄ¨ÌòÈ½·è¡¡´Ú¹ñÍ¿ÅÞ¤«¤é¡Ö»à·º¤Ë¤·¤í¡×¡Ö²¸¼Ï¶Ø»ß¡×¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¥ï¥±
¡¡¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤Ï£±£¹Æü¡¢£²£°£²£´Ç¯£±£²·î£³Æü¤Ë¡ÖÈó¾ï²ü¸·¡×¤òÀëÉÛ¤·¡¢ÆâÍð¼óËÅ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿Á°ÂçÅýÎÎ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÈï¹ð¡Ê£¶£µ¡Ë¤ËÌµ´üÄ¨Ìò¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£µá·º¤Ï»à·º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÕúÈï¹ð¤Ï¡Ö²ü¸·Îá¤ÏÂçÅýÎÎ¸¢¸Â¤Î¹Ô»È¤Ç¡¢ÆâÍð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¤È¤¤¤¦¡£Í¿ÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ï¡Ö¤Ê¤¼»à·º¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤·¤Æ¡¢°ìÀ¸·ºÌ³½ê¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ö²¸¼Ï¶Ø»ßË¡¡×¤òÀ©Äê¤¹¤ëÊý¿Ë¤À¡£
¡¡ºÛÈ½Ä¹¤Ï¡Ö£±£²¡¦£³Èó¾ï²ü¸·¡×¤¬ÆâÍð¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£²ü¸·ÀëÉÛ¼«ÂÎ¤ÏÂçÅýÎÎ¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¸¢¸Â¤À¤¬¡¢²ü¸·¤ËÈ¼¤¤¹ñ²ñ¤Ë·³¤ä·Ù»¡¤òÆ°°÷¤·¤¿¹Ô°Ù¤¬¡¢ÆâÍðºá¤ÎÍ×·ï¤Ç¤¢¤ë¹ñ²È¤Î·ûË¡Ãá½ø¤òÍð¤¹¡Ö¹ñ·û¤Ó¤óÍð¡×¤Ë³ºÅö¤·ÆÀ¤ë¤È¤ß¤Ê¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·³¤ÎÅêÆþ¤Ë¤è¤ë¹ñ²ñÉõº¿¤äÀ¯¼£²ÈÂáÊá¥Á¡¼¥à¤ÎÊÔÀ®¡¦±¿±Ä¤Ê¤É¤Ï¡¢´Ú¹ñÁ´°è¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼óÅÔ·÷¤ÎÊ¿²º¤ò³²¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î°ÒÎÏ¤òÈ¼¤¦Ë½Æ°¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Àè·î£±£³Æü¡¢ÆâÍðÆÃÊÌ¸¡»¡¤¬µá·º¤·¤¿»à·º¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ª¿È·º¤ËÁêÅö¤¹¤ë½Å·º¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£ÆâÍð¤Î¼çÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÌµ´üÄ¨ÌòÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿ÂçÅýÎÎ·Ð¸³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Á´ÅÍßå¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥¥¥Õ¥¡¥ó¡Ë»á¤ËÂ³¤¡¢´Ú¹ñ·ûÀ¯»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ººµ¡´Ø¥³¥ê¥¢¥ê¥µ¡¼¥Á¡¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤¬£±£¶Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿´Ú¹ñ¹ñÌ±¤Ø¤ÎÈ½·èÍ½ÁÛÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö»à·º¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï£³£²¡ó¤Ç¡¢¡ÖÌµ´üÄ¨Ìò¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤¬£´£³¡ó¡¢¡ÖÌµºá¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤¬£±£¸¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£Í£Â£Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ì¿³¤ÇÌµ´üÄ¨Ìò¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Í¿ÅÞ¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Ï¡ÖÆâÍð¤ò¸·¤·¤¯ºÛ¤±¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤ÎÇ®Ë¾¤òÌµ»ë¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢à·Ú¤¤È½·èá¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤ÎÅ¢À¶Íè¡Ê¥Á¥ç¥ó¡¦¥Á¥ç¥ó¥ì¡ËÂåÉ½¤Ï¡ÖÆâÍð¤Î¼ó³¡¤Ç¤¢¤ëÁ´ÅÍßå¤ò¸º·º¤·¤¿»ÊË¡ÉÜ¤Î¸í¤Ã¤¿´·¹Ô¤¬¡¢·ë¶É¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æº£Æü¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÈá·à¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±ÅÞµÄ°÷¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿ÆâÍð¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ»à·º¤òÌµ´üÄ¨Ìò¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢ÆâÍð¤ò¤É¤¦½èÈ³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡×¤È¤·¡¢¡Ö¾åµé¿³¤Ç¤ÏÉ¬¤º»à·º¤¬Àë¹ð¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÅÞ¤ÎË¡À©»ÊË¡°Ñ°÷²ñ´´»ö¤Î¶âÍÆÌ±¡Ê¥¥à¡¦¥è¥ó¥ß¥ó¡Ë¼óÀÊºÇ¹â°Ñ°÷¤Ï¡Ö²¸¼Ï¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÆâÍðÈÈ¤ò²¸¼ÏÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤¹¤ë²¸¼Ï¶Ø»ßË¡°Æ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¸·¤·¤¤À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢²¸¼Ï¶Ø»ßË¡¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
¡¡´Ú¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤¬Ì±¼ç²½¤·¤¿¤Î¤Ï£±£¹£¸£·Ç¯¤Ç¡¢¤Þ¤À£´£°Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Á´ÅÍßå¤Î·³»öÆÈºÛÀ¯¸¢»þÂå¤Î£±£¹£¸£°Ç¯¤Ë¡¢Ì±¼ç²½±¿Æ°¤òÉðÎÏ¤ÇÄÃ°µ¤·¡¢Â¿¿ô¤Î»ÔÌ±¤¬·³¤Ë¤è¤ê»¦³²¤µ¤ì¤¿µ²±¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£·ûË¡Ãá½ø¤òÉðÎÏ¤Ç¿¯³²¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢¹ñ²È¤Îº¬´´¤Ø¤Î¹¶·â¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ù¾å¤ÎÍýÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¹µÁÊ¿³¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
