¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¤¬ÉñÂæ¡Ö¿ä¤·¤¬ÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»à¤Ì¡×¤ËÂç¶½Ê³¡¡£Ó£Ë£Å£´£¸¥á¥ó¥Ð¡¼£±£´¿Í¤¬½Ð±é
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ó£Ë£Å£´£¸¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼£±£´¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¿ä¤·¤¬ÉðÆ»´Û¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é»à¤Ì¡×¤Î¸ø³«¥²¥Í¥×¥í¤¬£±£¹Æü¡¢Åì³¤»Ô·Ý½Ñ·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££²£°Æü¡Á£²£³Æü¤Þ¤ÇÆ±½ê¤Ç¡¢£²£·Æü¡Á£³·î£±Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦ÂæÅì¶è¤ÎÈô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÉñÂæ¤ÏÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô£±£°£°ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¿Èø¥¢¥¦¥ê¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£º£²ó¡¢·àÃÄÈô¹ÔÁ¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¡¦¤¨¤ê¤Ô¤è¤òÀ¼Í¥¤Î¾®ÎÓ°¦¹á¡¢¤¨¤ê¤Ô¤è¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤ë¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡¦»Ô°æÉñºÚ¤ò£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÂçÂ¼°É¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿ÉñºÚ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£è£á£í£Ê£á£í¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò£Ó£Ë£Å£´£¸¤Îº´Æ£²ÂÊæ¡¢ÀÄÌÚè½³ò¡¢ÌîÂ¼¼ÂÂå¡¢ÎëÌÚ°¦ºÚ¡¢¸¶Í¥Ç«¡¢ÁÒÅç°É¼Â¡¢£³¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤á¤¤¤×¤ë♡¤É¡¼¤ë¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÀ¼Í¥¤Î¾®»³É´Âå¤È£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î°ËÆ£Æú¡¹Èþ¡¢¿ùËÜ¤ê¤¤¤Ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥¹¥Æ¥é¥¤¥Ä¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò²ÏÆâÈþÎ¤¤È£Ó£Ë£Å£´£¸¤ÎÀ¾°æÈþºù¡¢¼Ä¸¶µþ¹á¡¢°æÅÄÎè²»Ì¾¡¢ËÌÀî°¦Çµ¡¢ÀÖËÙ·¯¹¾¤¬±é¤¸¤ë¡£ËÜÊª¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò±é¤¸¡¢ÉñÂæ¾å¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤â¸«½ê¤Î£±¤Ä¤À¡£
¡¡Ç®¤¤¥ª¥¿¥¯Ìò¤ò±é¤¸¤¿¾®ÎÓ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¥é¥¥é¤µ¤ò¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï£Ó£Ë£Å¤Á¤ã¤ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ëÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤·¡¢»ä¤â¤½¤Î¥¥é¥¥é¤Ë¤¹¤´¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ëè²ó¤È¤¤á¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥ª¥¿¥¯¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀäÂÐ¿ä¤·¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢¤½¤Î¼«Ê¬¤â¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤Þ¤¿¥²¥Í¥×¥í¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯Ì¾¸Å²°±¡¤Î¹â¿Ü´´Ìï±¡Ä¹¤â¡Ö¥ª¥¿¥¯¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤Ò¤¿¤à¤¤Ë±þ±ç¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¸·¤·¤¤ÉôÊ¬¤Ê¤É¤¬ÉñÂæ¾å¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£·àÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âËÜÅö¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤µ¤¹¤¬£Ó£Ë£Å£´£¸¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ²£ÅÄÊ¸¤ò±é¤¸¤¿ÁÒÅç°É¼Â¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¯¤ÆºÇ¹â¤ÇÂç¶½Ê³¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ã£è£á£í£Ê£á£í¡×¤ò±é¤¸¤¿£Ó£Ë£Å£´£¸¥á¥ó¥Ð¡¼£·¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¡¡ÀÄÌÚè½³ò¡¡Àé½©³Ú¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¡£¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤¿¤é¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥é¥¤¥Ö¤¬¸«¤É¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎëÌÚ°¦ºÚ¡¡½é¤á¤Æ¤ÎÉñÂæ¤Ê¤Î¤ÇËë¤¬³«¤¯¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤¬£Ó£Ë£Å£´£¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤Î¤Ç¿´¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ÁÒÅç°É¼Â¡¡¤³¤ì¤«¤é°¦ÃÎ¡¢Åìµþ¤ÇÉñÂæ¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥Ö¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î·Ê¿§¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡ÂçÂ¼°É¡¡¥²¥Í¥×¥í¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¤ÏËÜÅö¤Ë¼ê´À¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ä¤·¤Ë¡Ö¹¥¤¡×¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤ÎÉñÂæ¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸¶Í¥Ç«¡¡¥²¥Í¥×¥í¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤·¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤º¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï£Ó£Ë£Å£´£¸¤¸¤ã¤Ê¤¤»ä¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡º´Æ£²ÂÊæ¡¡ÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï£·Ç¯¤Ö¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅª¤ËÆÀ¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿´ü´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¿ä¤·¤Î´Ø·¸À¤ò¸«¤Æ¡¢´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌîÂ¼¼ÂÂå¡¡»ä¤Ï¥¢¥Ë¥á¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÉñÂæ²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡Ê¼ç±é¤Î¡Ë¾®ÎÓºÌ¹á¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿´¤ÎÃæ¤ÇËèÆü¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£