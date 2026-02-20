松岡修造、海外で携帯落下ハプニング「終わった…」 絶望からの救出劇に「一生忘れない」と大感激
元プロテニス選手でスポーツキャスターの松岡修造が19日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ冬季オリンピック会場で起きた絶体絶命のハプニングを明かし、話題となっている。
松岡はイタリアの会場にあるテレビ中継場所で、得点を確認するために置いていた携帯電話を落下させてしまったという。携帯は特設の板とカバーの隙間に落ちてしまい、取るのが困難な状況に。上からも下からも手が届かず、「磁石で釣る？吊るす？いや、３メートル近い。無理だ」と半ばあきらめかけたことを明かした。
当時の心境について「終わった…」「僕の携帯が、暗闇で泣いているのが見える」と、絶望的な状況だったと振り返った。しかし、隣にいた若い警備員に相談したところ、事態は一変。言葉が十分に通じない中でも必死に解決策を探してくれたという。
この警備員は、横にあった狭い隙間から「まるでパルクール選手。忍者のような身のこなし」で内部に侵入。約1分後、笑顔で松岡の携帯電話を手に戻ってきたそうだ。
松岡はこの救出劇に深く感動した様子で、「僕にとって、オリンピックの舞台裏の金メダリストがいた」と警備員を称賛。「僕の失態を、前向きに受け止め、躊躇なく全力で行動してくれた若者。あの笑顔は、一生忘れない。感謝。ただただ感謝。心からありがとうございます」と熱い思いをつづり、最後は「グラッチェオリンピック」とイタリア語を交えて締めくくった。
この投稿には、「修ちゃんの人柄の良さだね！また会いたいよ！」といった声のほか、「札幌が雪で大変です。早く帰って来てください！」など、松岡を気遣うコメントも寄せられている。