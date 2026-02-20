【経済指標】

【米国】

＊米貿易収支（12月）22:30

結果 -703億ドル

予想 -555億ドル 前回 -530億ドル（-568億ドルから修正）



＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（2月）22:30

結果 16.3

予想 7.5 前回 12.6



＊卸売在庫（速報値）（12月）22:30

結果 0.2%

予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)



＊米中古住宅仮契約件数（1月）0:00

結果 -0.8％

予想 2.0％ 前回 -7.4％（-9.3％から修正）（前月比）



＊景気先行指数（12月）0:00

結果 -0.2%

予想 -0.1% 前回 -0.3%（前月比)



＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）2：00

原油 -901.4万（4億1982万）

ガソリン -321.3万（2億5585万）

留出油 -456.6万（1億2010万）

（クッシング地区）

原油 -109.5万（2402万）

＊（）は在庫総量



【カナダ】

＊国際商品貿易（12月）22:30

結果 -13.1億カナダドル

予想 -20.0億カナダドル 前回 -25.9億カナダドル（-22.0億カナダドルから修正）



【発言・ニュース】

＊トランプ大統領

トランプ大統領の発言が伝わり「イランは米国との合意に達しなければ本当に悪いことが起きる」と強く警告した。イランの核開発問題を巡る交渉は良い方向に進んではいるものの、テヘラン側が有意義な合意に達する必要性を強調した。合意が成立しなければ、米国は次の１０日程度のうちにさらなる行動に踏み切る可能性があると示唆した。



＊カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁

・金融政策は中立に近づいている。

・ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長のＮＹ連銀批判はＦＲＢの独立性を損なう。



＊ミランＦＲＢ理事

・従来より緩和的でない金利の道筋をいまは想定。

・雇用は予想よりも底堅く推移している。

・財のインフレはより粘着的になっているようだ。

・年内に１．００％ポイントの利下げを行うべきだ。

