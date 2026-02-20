【経済指標】
【米国】
＊米貿易収支（12月）22:30
結果　-703億ドル
予想　-555億ドル　前回　-530億ドル（-568億ドルから修正）

＊フィラデルフィア連銀製造業景気指数（2月）22:30
結果　16.3
予想　7.5　前回　12.6

＊卸売在庫（速報値）（12月）22:30
結果　0.2%
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)

＊米中古住宅仮契約件数（1月）0:00
結果　-0.8％
予想　2.0％　前回　-7.4％（-9.3％から修正）（前月比）

＊景気先行指数（12月）0:00
結果　-0.2%
予想　-0.1%　前回　-0.3%（前月比)

＊米週間石油在庫統計（バレル・前週比）2：00
原油　-901.4万（4億1982万）
ガソリン　-321.3万（2億5585万）
留出油 　-456.6万（1億2010万）
（クッシング地区）
原油　-109.5万（2402万）
＊（）は在庫総量

【カナダ】
＊国際商品貿易（12月）22:30
結果　-13.1億カナダドル
予想　-20.0億カナダドル　前回　-25.9億カナダドル（-22.0億カナダドルから修正）

【発言・ニュース】
＊トランプ大統領
　トランプ大統領の発言が伝わり「イランは米国との合意に達しなければ本当に悪いことが起きる」と強く警告した。イランの核開発問題を巡る交渉は良い方向に進んではいるものの、テヘラン側が有意義な合意に達する必要性を強調した。合意が成立しなければ、米国は次の１０日程度のうちにさらなる行動に踏み切る可能性があると示唆した。

＊カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁
・金融政策は中立に近づいている。
・ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長のＮＹ連銀批判はＦＲＢの独立性を損なう。

＊ミランＦＲＢ理事
・従来より緩和的でない金利の道筋をいまは想定。
・雇用は予想よりも底堅く推移している。
・財のインフレはより粘着的になっているようだ。
・年内に１．００％ポイントの利下げを行うべきだ。