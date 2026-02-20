【前後編の後編/前編からの続き】

衆院選で歴史的な「自民爆勝ち」を果たした高市早苗首相（64）は、報道各社のインタビューに神妙な面持ちで応じていた。本来は笑いが止まらないところ、今後の日本が直面する難題を覚悟してのことか。国の命運を握る彼女に待ち受ける「過酷な現実」を検証してみよう。

高市政権で経済財政諮問会議の民間議員に選ばれた第一生命経済研究所の首席エコノミスト・永濱利廣氏は、消費減税の「三つのハードル」を指摘する。

「一つ目は、赤字国債に依存しない明確な財源を示すことです。高市総理はすでに『赤字国債には頼らない』と明言していますので、社会保障費を削減せずに消費減税を行うためには、赤字国債に頼らない財源を作り出さないといけない。赤字国債に頼ると、円安、金利上昇が進む可能性があり、減税の効果がそがれてしまう恐れがあります。円安になると物価は上がり、金融市場や景気に影響が出る可能性があります」

二つ目は「外食産業への影響」だという。

「食料品に含まれるお弁当や総菜が消費税0％になる場合、価格差から外食需要が減る可能性があります。外食産業へのダメージを減らすためにもなにがしかの工夫が必要でしょう」（同）

元の税率に戻せる？

さらなる難関は三つ目で、岸田政権から石破政権まで自民党税務調査会でインナー（幹部）を務めていた森山裕・前幹事長（80）の懸念とも重なる。つまりは自民党の公約どおり「2年後に元の税率に戻せるのか」という点だ。

「2028年には参院選が控えており、税率を戻すということは増税に等しい。高市総理は『消費減税』を『給付付き税額控除』導入までの経過措置と位置付けていますから、うまく橋渡しができる仕組みを構築できるのなら、減税に踏み切れると思います」

「給付付き税額控除」は、所得税の税額控除に加えて中低所得者には現金を給付する制度だ。高所得者を含む消費者全員に恩恵がある消費減税と比較して、貧困にあえぐ中低所得者層に手厚い政策とされる。

実は選挙前から高市首相は、野党と制度導入に向けた「国民会議」を立ち上げるとしたが、選挙で棚上げになった経緯があるのだ。

元財務官僚で東京財団シニア政策オフィサーの森信茂樹氏が指摘するには、

「野党が掲げてきた“財政ポピュリズム”にぐっと耐えることができず、高市さんも選挙対策として消費減税を言い出してしまったように見えます。自民党の公約にある消費減税では年間5兆円の財源が必要。その穴埋めには、企業や個人に対して特例的に減税する租税特別措置、補助金の見直しなどを充てるとしていますが、それだけでは足りないはずです」

高市氏は消費減税目的での国債は発行しないと言った以上、財源をどうするのかという課題が残る。

「公約にも“検討を加速する”とあるので、検討した結果、やはり財源の問題があるということで、給付付き税額控除を前倒しで行うというシナリオもあり得ます。その際、まずは数千億円の規模で始めて徐々に本格的な制度にしていけばよいので、消費減税よりよほど効果的な政策だと思います」（同）

選挙で有権者の歓心を買おうと口走ってしまったとしたら、その代償は大きいと言わざるを得ない。

「『ホクホク発言』で台無しに」

消費減税に伴う財源の問題でいえば、選挙期間中の先月31日、神奈川県川崎市で応援演説に立った高市氏の発言が物議を醸した。

政治部デスクによれば、

「現状の円安傾向について、高市さんは“輸出産業にとって大チャンス”“外為特会の運用、今ホクホク状態”などと発言した。これが市場から“日本の首相は円安を容認している”と受け取られ、今月に入って円相場は一時157円台まで下落。メガバンクのみずほ銀行が、チーフマーケット・エコノミスト名義で『高市演説を受けて〜危うい現状認識〜』と題した緊急レポートまで出して、海外メディアが高市首相の見識を問うなど波紋が国内外に広がりました」

高市氏は円安メリットを強調したわけではないと火消しに追われたが、市場では外為特会の運用益を“消費減税の財源に回すのでは”との疑念まで生じたという。

経済アナリストの門倉貴史氏によれば、

「一国のトップがうかつな発言をすれば、為替相場のみならず国益にまで影響を及ぼします。本来、外為特会は為替介入するためのドル資金であって、それを“埋蔵金”のように使ったら円安是正ができず大変なことになる。解散が決まった際、急激に円安が進み日米の財務当局でレートチェックを行って介入するか判断する姿勢を示したことで、一時的に152円台まで持ち直しました。それが『ホクホク発言』で台無しになってしまったのです」

高市政権の「責任ある積極財政」への懸念が、市場では払拭されていないのだ。

「高市さんは『17の戦略分野に投資する』と主張していますが、潜在的な成長率はすぐに上がりません。政府が投資しても、効果が出るまで結構な時間がかかってしまいます。それでは物価高対策になりませんし、しっかり財源を国内外に明示しないままでは、市場は財政悪化が進むのではと疑心暗鬼になる。財政が悪化する国の通貨は売られますから、そうなれば円安に加えて債券も安くなり金利の上昇、そして株価も下がるという悪循環が起きてしまいます」（同）

「食料自給率は、もう100％を目指す」

この選挙で、問題視された「高市発言」は他にもあった。選挙戦後半の今月4日、岡山県倉敷市で応援演説に立った高市氏は、

「南鳥島の深い深い海の底6000メートル、そこからレアアース泥の引き揚げにようやく成功しました」

「だから日本は、これから今の世代も次の世代もレアアースには困らない」

などと、声高に訴えた。ところが、政府関係者が言うには、

「政府主導の研究チームが乗り込んだ探査船は、海底から泥の採取はできましたが、レアアースが含まれているかの分析は早くても今月15日以降になります。しかも正式な報告書は、再来年3月までを目標に作成される予定。世界的にも海底の泥からの実用化は技術的に克服すべき課題が山積。日中関係の悪化でレアアースの禁輸措置が話題となったことを念頭に、高市さんは国民を安心させようと発言したのでしょうが、拙速だと言わざるを得ません」

さらに5日、京都府長岡京市で行われた応援演説で高市氏は、

「食料自給率は、もう100％を目指す。そして、どんどん海外に輸出をする」

とまで口にした。持論の「食料安全保障」を誇示する発言だったが、具体的な方策への言及はなかった。

「何もやっていないから支持率が高いだけ」

元農水官僚でキヤノングローバル戦略研究所研究主幹の山下一仁氏は、

「高市さんの発言は口先だけで中身が伴っていません。00年当時、日本の食料自給率は40％。そこで政府は45％に上げる目標を掲げましたが、今では38％に下がっている。それをどうすれば100％にできるのか。カロリーの高い穀物で、主食である米の増産なくしては無理なのに、高市政権は減反へかじを切った。農産物を輸出へ回すためには、価格を下げ国内で消費する以上に生産しなければいけないのに、どうやったら実現できるというのでしょうか」

高市政権で抜てきされた鈴木憲和農水相（44）は、「おこめ券」で話題になったように、JAや零細農家を守る農水族。米価暴落を避ける減反を支持し、農家の大規模化、輸出拡大には消極的であることで知られる。

選挙後、NHKの選挙特番で内閣改造について問われた高市氏は「今の閣僚はいいチーム」と口にして、大幅な人事刷新には手を付けない意向を示している。

ジャーナリストの鈴木哲夫氏は、

「高市さんは危うい発言が多い政治家です。なのに、どうして人気が高いかといえば、石破政権の反動でしょう。何かやってくれると期待したのに、何もやれなかった前政権と比べて、高市さんはヤル気に満ちていると思われた。とはいえ、まだ彼女は何もやっていないから支持率が高いだけ。実際に一つ一つ政策を進めていけば、再び危うい“高市発言”が出て、旧統一教会問題などで説明責任を果たしていないと思われたら、一気に支持率は変わってくると思います」

支持を得ようと笑顔を振りまくのは得意でも、笑えない結末に日本を導くのはご免被りたいものである。

