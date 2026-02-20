【全2回（前編／後編）の前編】

衆院選で歴史的な「自民爆勝ち」を果たした高市早苗首相（64）は、報道各社のインタビューに神妙な面持ちで応じていた。本来は笑いが止まらないところ、今後の日本が直面する難題を覚悟してのことか。国の命運を握る彼女に待ち受ける「過酷な現実」を検証してみよう。

＊＊＊

【写真を見る】「激ヤセ」が心配される高市首相 以前と比較すると「まるで別人」

「高市さんの笑顔を見るのが好き」――。今回の衆議院選挙で、自民党に一票を投じたある有権者の言葉だ。

働いて働いて働いても、暗い顔一つ見せず仕事に励む。そんな印象を高市首相に持つ有権者が、自民に史上最多の議席を与えたのか。

その議席数とは316議席。これは衆院の議員定数の3分の2に当たる310議席を上回り、1955年の自民党結党以来初めて。また、単独政党としても戦後初の偉業達成となった。仮に与党が提出する法案が参院で否決されても、衆院で再可決が可能。すべての常任委員会の委員長ポストも独占できるなど、安定した国会運営が約束されたのである。

国会には「高市チルドレン」と呼ばれるであろう1年生議員が大挙してくることで、高市氏自身の党内支持基盤も数的に強化。大ばくちに勝った彼女は、厳冬をよそにわが世の春を謳歌（おうか）しているかに見える。

本気で実現するつもりはあるのか

だが、歴史的大勝を収めて余裕綽々のはずの高市氏が、いつもの笑顔を封印して、怒りの感情を露（あらわ）にする場面があった。

今月8日、衆院選の開票に合わせて生放送されたTBS系の選挙特番で、スペシャルキャスターを務めたお笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（60）は、「消費減税できなかったら、どのような形で責任を取るのか」との趣旨で現下の首相をただした。

すると高市氏は、首をかしげて語気を強めながら、

「公約に掲げたんだから、やるんですよ。そんな暗い話はしないでください！ なんか意地悪やなぁ」

などと、関西弁を交えて気色ばんだのだった。

字面だけ見れば冗談めかして答えたようにも思えるが、中継画面に映った高市氏の表情は余裕がなく、不快感に満ちていたのである。

人間は痛いところを突かれると、自らの感情を隠せなくなるという。太田の問いはSNS上でも賛否両論を招いたが、本はといえば「消費減税」は選挙前、衆院解散表明の記者会見で高市氏が「悲願」だとして掲げた公約だ。

ところが、いざ選挙が始まると、高市氏は街頭演説などで積極的に口にすることはなくなったのだ。

政治部デスクの解説。

「もともと消費減税は、野党最大会派の中道改革連合を結成した公明党や立憲民主党など反自民勢力が目玉にしてきた公約です。それが突如、高市さん自ら“検討を加速する”とあいまいな言い方ながら自民党の公約に掲げて対抗してきた。争点つぶしに過ぎないと本気度を疑う声もありましたから、有言実行できるのか。政治家として問われるのは当然です」

果たして本気で実現するつもりはあるのだろうか。

ジャーナリストの鈴木哲夫氏に尋ねると、

「消費減税について、高市さんは盛んに『国民会議』という言葉を使っています。減税を実現するにあたって、税と社会保障の一体改革を超党派で議論する『国民会議』を設置するとした上で、高市さんは『消費減税は国民会議での議論を通じて』と何度も言っていますが、超党派による会議が一つにまとまると思いますか。各党で消費税に対する考え方は異なり、合意形成が難しいのは目に見えています」

高市さんは「逃げ道を作った可能性が」

与党である自民と日本維新の会が掲げた公約は「2年間の期間限定で、対象を食料品に限って0％にする」というものだった。他方、中道は公約で「恒久的に食料品0％」と主張しており、国民民主党は「実質賃金が持続的にプラスになるまで」という期限を定めて「消費税は一律5％」、参政党は「全廃」、チームみらいのみが「現状維持」など、各党で大きな差異があった。

再び鈴木氏に聞くと、

「与野党間で調整がつかなければ、高市さんは“国民会議がまとまらないから進まない”と言えば済むのです。自民党や財務省が検討して“やれません”となれば高市人気は下がってしまう。だから『国民会議』でやろうとしたけれど、野党が無理を言って意見が合わないなどと言い訳をすれば逃げられる。ズルズルと先延ばしすることも視野に入れて、逃げ道を作った可能性があります」

これまで自民党内では、減税に慎重な財政規律派で、長く財務相を務めた麻生太郎副総裁（85）の存在が重石となってきた経緯がある。

「消費税を下げたりしないで、しっかり財政再建をやるべきという財務省の考えに同意する議員は、いまだ党内に多い。消費税に触るべきではないと考える人たちが根強くいます」（同）

「郵政選挙の時と似ている」

今回の選挙で、報道各社が自民の公認候補に行ったアンケートを見ても、「消費税」について「現状維持」などと答えた中には、林芳正総務相（65）や赤澤亮正経済産業相（65）など、現職閣僚の名前が散見される。

岸田政権から石破政権まで自民党税務調査会でインナー（幹部）を務めていた森山裕・前幹事長（80）に聞くと、

「消費減税を検討するのであれば、代替財源が示されなければなりません。消費税は社会保障や地方交付税などの重要な財源になっていますから、その代替となる財源について議論を尽くさず、拙速に減税することには反対です。あくまで自民党の公約は“国民会議で財源やスケジュールなどについて検討を加速する”というものですから、私はそれでいいと思います」

かの小泉政権時代、自民党が圧勝した「郵政選挙」に似た雰囲気を感じるとして、森山氏はこう続ける。

「今回の選挙では、いろんな党が消費減税を訴えましたが、代替の財源をしっかり示さずいい加減なことばかり言っていた。郵政民営化の時もいいことばかりを言って、結果的に郵便局は大変なことになっていますからね。われわれのように郵政民営化に反対した人間からすると、あの時の選挙と似ているなと思いました。でも、高市さんは賢い人ですからね。財源については、国民会議に付すと仰っている。仮に2年間に限って食料品だけ減税したとしても、税率を元に戻すのは大変なこと。国民会議次第ですが、どんな知恵が出てくるのか……」

「消費減税をやる必要性は薄らいでいる」

そもそも消費減税の必要性は低下していると話すのは、高市政権で経済財政諮問会議の民間議員に選ばれた第一生命経済研究所の首席エコノミスト・永濱利廣氏である。

「1年前の石破政権時代までは単年度主義で財政が緊縮気味でした。それが高市政権下でガソリン暫定税率は廃止となり、いわゆる『年収の壁』も引き上げられた。高校の授業料や公立小学校の給食無償化も打ち出しています。このような物価高対策が取られる中、無理して消費減税をやる必要性は薄らいでいると考えます」

その上で、永濱氏は減税を実現するには三つのハードルがあると話す。

後編では、三つのハードルについての解説とともに、高市首相の数々の問題発言について報じる。

「週刊新潮」2026年2月19日号 掲載