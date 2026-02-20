「資さんうどん」資さん、社長交代「創業から続く資さんの味をしっかりと守りながら…」【全文】
「資さんうどん」を手がける資さんは、20日までに公式サイトを更新。代表取締役社長の佐藤崇史氏が3月末で退任し、新たに崎田晴義が社長に就任すると発表した。
【画像】資さんうどん「温うどん大盛無料キャンペーン」対象店舗一覧
サイトでは「株式会社資さん（本社：福岡県北九州市小倉南区、以下「当社」）は、代表取締役社長 佐藤崇史が2026年3月31日をもって任期満了で退任することをお知らせいたします。あわせて、当社代表取締役会長 崎田晴義が2026年4月1日付で代表取締役社長に就任いたします」と報告。
続けて「なお、会長職は設けません。本体制変更は、本人からの申し出を踏まえ、社内で検討を重ねた上で決定したものです。当社の次なる成長フェーズにむけたものであり、経営方針、及び店舗運営も従来通り継続します」と呼びかけている。
■報告全文
株式会社資さん（本社：福岡県北九州市小倉南区、以下「当社」）は、代表取締役社長 佐藤崇史が2026年3月31日をもって任期満了で退任することをお知らせいたします。あわせて、当社代表取締役会長 崎田晴義が2026年4月1日付で代表取締役社長に就任いたします。
なお、会長職は設けません。本体制変更は、本人からの申し出を踏まえ、社内で検討を重ねた上で決定したものです。当社の次なる成長フェーズにむけたものであり、経営方針、及び店舗運営も従来通り継続します。
当社は、新たな経営体制のもと、創業から続く資さんの味をしっかりと守りながら、企業価値の更なる向上に努めるとともに、引き続きすべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けしてまいります。
【画像】資さんうどん「温うどん大盛無料キャンペーン」対象店舗一覧
サイトでは「株式会社資さん（本社：福岡県北九州市小倉南区、以下「当社」）は、代表取締役社長 佐藤崇史が2026年3月31日をもって任期満了で退任することをお知らせいたします。あわせて、当社代表取締役会長 崎田晴義が2026年4月1日付で代表取締役社長に就任いたします」と報告。
■報告全文
株式会社資さん（本社：福岡県北九州市小倉南区、以下「当社」）は、代表取締役社長 佐藤崇史が2026年3月31日をもって任期満了で退任することをお知らせいたします。あわせて、当社代表取締役会長 崎田晴義が2026年4月1日付で代表取締役社長に就任いたします。
なお、会長職は設けません。本体制変更は、本人からの申し出を踏まえ、社内で検討を重ねた上で決定したものです。当社の次なる成長フェーズにむけたものであり、経営方針、及び店舗運営も従来通り継続します。
当社は、新たな経営体制のもと、創業から続く資さんの味をしっかりと守りながら、企業価値の更なる向上に努めるとともに、引き続きすべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けしてまいります。