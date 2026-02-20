日本テレビ系『金曜ロードショー』にて2月20日21時より地上波初放送される『ゴールデンカムイ』。放送を前に主演を務めた山粼賢人からコメントが到着した。

2月20日に放送される『ゴールデンカムイ』は、シリーズ累計発行部数3,000万部を突破する野田サトルの同名コミックを実写映画化したもの。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバルバトルアクションだ。その独特な世界観から“実写化”は不可能とさえ言われてきたが、その難題を乗り越え、2024年に実写映画化が実現した。

主演は『キングダム』シリーズなどの山粼。共演には、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、胗俊太郎、大谷亮平、勝矢、木場勝己、井浦新、玉木宏、舘ひろしらが名を連ねた。

監督を務めたのは、『HiGH&LOW』シリーズを手がけ、原作の大ファンでもあった久保茂昭。脚本は、『キングダム』シリーズ、劇場版『TOKYOMER～走る緊急救命室～』の黒岩勉が担当した。制作プロダクションは『国宝』のCREDEUSが担当し、観客動員数200万人超え、興行収入30億円に迫る大ヒットを記録した。

主人公・杉元佐一を演じた山粼は「2週連続金曜ロードショーで放送される映画『ゴールデンカムイ』とドラマ『ゴールデンカムイ』の特別編集版を観ていただければ最新作の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』をより一層楽しめること間違いありません！」とコメントを寄せている。

◼️放送情報『ゴールデンカムイ』日本テレビ系にて、2月20日（金）21:00～23:29放送※地上波初放送出演：山粼賢人、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、胗俊太郎、大谷亮平、勝矢、高畑充希、泉澤祐希、木場勝己、大方斐紗子、秋辺デボ、マキタスポーツ、玉木宏、舘ひろし原作：野田サトル（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）監督：久保茂昭脚本：黒岩勉音楽：やまだ豊©野田サトル/集英社 ©2024 映画「ゴールデンカムイ」製作委員会

ドラマ『ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編』特別編集版 日本テレビ系にて、2月27日（金）21:00～22:54放送出演：山粼賢人、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、胗俊太郎、塩野瑛久、大谷亮平、高橋メアリージュン、桜井ユキ、勝矢、中川大志、北村一輝、池内博之、木場勝己、大方斐紗子、井浦新、玉木宏、舘ひろし原作：野田サトル（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）監督：久保茂昭、片桐健滋、落合賢、佐藤洋輔脚本：黒岩勉音楽：やまだ豊、出羽良彰©野田サトル/集英社 ©2024 WOWOW（文＝リアルサウンド編集部）