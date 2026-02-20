フジテレビ系火9ドラマ枠で放送中の福士蒼汰主演ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』に大塚明夫がゲスト出演することが発表された。

本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにこだわり、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。

大塚が演じるのは、刑務所に服役している受刑者の大沼保。大沼は、22年前に政和党幹事長を務めていた清原崇が爆殺未遂に巻き込まれた未解決事件について知っていることがあると今になって名乗り出る。それは清原が当時住んでいた自宅マンションの前で、何者かが仕掛けた爆弾が爆発し重傷を負った事件で、自己啓発団体の“新生自尊の会”が関わっているとされていて……。

また、『東京P.D. 警視庁広報2係 名場面一挙放送！2月24日火曜夜９時から第5話！』（※フジテレビほか）と題して、これまでのダイジェストや名シーンを総ざらいする特別番組が2月21日15時30分よりフジテレビほかで放送されることが決定。これを観れば第1～4話まで一気に追いつける内容となっており、ここでしか見ることのできないメイキング映像も。さらに、第5～7話の初出し映像も公開される予定だ。

■大塚明夫（大沼保役）コメント大沼役で出演が決まりました大塚明夫です。ワクワクしております。なにしろ面白い。社会派ドラマはだいたい元ネタになる事件がありますが、今回も未解決の事件です｡皆様どうぞお楽しみに！（文＝リアルサウンド編集部）