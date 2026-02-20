◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック ノルディック複合 団体スプリント(大会14日目/現地19日)

日本は渡部暁斗選手と山本涼太選手がタッグを組んで出場。6位で競技を終え、試合後に渡部選手がインタビューに応じました。

団体スプリントは各チーム2人が参加し、前半のラージヒルジャンプ（K点128m/ヒルサイズ141m）と後半のリレー形式の15kmクロスカントリーで順位を争います。前半のジャンプにて、2人の合計点がタイム差に換算され、クロスカントリーのスタート順が決定。日本は前半のラージヒルジャンプで、渡部選手が119m、山本選手が125.5mを飛び、1位のドイツと21秒差の3位でクロスカントリーへ進みました。

後半のクロスカントリーでは、一時は表彰台を狙える位置につけた日本。しかし、ドイツの転倒に山本選手が巻き込まれる不運も重なり、最後は6位でフィニッシュとなりました。

今季限りで現役引退を表明している渡部選手は、五輪最後の試合を振り返り「いいジャンプできなかったですけど、クロスカントリーはスキーがすごく滑ってくれた。面白い展開に持ってこられて、久しぶりにわくわくして走ることができた」と語ると、前回の北京五輪からの4年間については「本当に苦しい4年間で、やる意味あったのかなと思うくらいの4年間。何もなくなるまで戦い続けること、自分自身で向き合い続けることができて、本当にいい五輪だった」と複雑な胸の内を明かしました。

その渡部選手はこれまでW杯で総合優勝、オリンピックでは連続でメダル獲得など数々の偉業を成し遂げてきました。その競技人生について問われると「長すぎて自分でも何がやりたかったのかわからない。ですけど、道なき道を自分でかき分けてきて、それが面白かった。道半ばで諦める感じですけど、すごくいい人生だった」と述べ、「季節外れの桜は咲かせることはできなかったんですけど、最後の花びら一枚散っていくところを皆さんに見ていただけた。道半ば散っていった桜がこの先を行く若い選手たちの道しるべになってくれれば本望」と最後まで悔しさをにじませながら思いを吐露しました。

それでも渡部選手はインタビュー終了後に、「もう一言いいですか」とインタビュアーに問いかけます。そして改めてカメラにむかって「本当に皆さん今までありがとうございました。もうそれだけです。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました」と周囲への感謝の言葉を伝えました。