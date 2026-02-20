「ＰＯＧ３歳馬特選情報」（１９日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉万両賞４着のフロムレイブン（牝、坂口）は、浜中との新コンビでフィリーズＲ（３月７日・阪神、芝１４００メートル）へ。エルフィンＳ５着のデアヴェローチェ（牝、上村）も同レースへ向かう。僚馬でこぶし賞７着のサトノセプター（牡）は、岩田望との再コンビでチャーチルダウンズＣ（４月４日・阪神、芝１６００メートル）を目指す。

〈美浦〉デイリー杯クイーンＣを制したドリームコア（牝、萩原）は、福島県のノーザンファーム天栄に放牧。桜花賞（４月１２日・阪神、芝１６００メートル）へ直行する。

東スポ杯２歳Ｓ覇者パントルナイーフ（牡、木村）は、弥生賞ディープ記念（３月８日・中山、芝２０００メートル）を選択肢に入れて調整する。

共同通信杯７着のガリレア（牡、清水英）はスプリングＳ（３月１５日・中山、芝１８００メートル）を視野に入れる。セントポーリア賞を勝ったラストスマイル（牡、本間）も引き続き杉原とのコンビで同レースを予定。１４日の東京１勝クラスを鮮やかに差し切ったトラスコンガーデン（牝、竹内）は橘Ｓ（５月１０日・京都、芝１４００メートル）へ。