「ヒヤシンスＳ」（２２日、東京）

“ホリエモン”こと堀江貴文氏（名義はＳＮＳグループ株式会社）が所有するイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠）が日曜東京９Ｒ・ヒヤシンスＳ（ダート１６００メートル）に挑む。３代母には堀江氏が好きだったという名牝シンコウラブリイ。父は米国でＧ１を制した新種牡馬ミスチヴィアスアレックス。絶妙なバランスで考え抜かれた血統馬だ。

昨年１２月の未勝利戦を快勝後、予定していた１月の黒竹賞を右前肢フレグモーネで出走取消。仕切り直しの一戦となるが、斎藤誠師は「いいと思います。相手もオープン馬になりますけど、この馬もオープン馬だと思っています。先週も動けていますし、反応がすごいですね」と仕上がりに自信をのぞかせる。

話題の馬だから、リップサービスしているわけではない。トレーナーはこの馬の強さを確信している。「どうしても話題になる馬は、話題ばかり先行して走らないことが多いんです。ただ、この馬は違います。同世代の有力馬に乗って結果を出している戸崎騎手が、この馬のことをとても評価してくれています。やはり騎手が強気でいてくれると自信を持てます」と力を込める。

ドバイのＵＡＥダービーと米３冠レースに予備登録を済ませているが、指揮官は南関東のダート戦線も視野に入れている。「結果を出せば海外はもちろんですし、京浜盃（３月２５日・大井、ダート１７００メートル）にも行けますよね」と今後のプランを明かした。話題先行じゃない。一気の相手強化で試金石の一戦になるが、能力も本物と言わせるレースを披露してくれるはずだ。（デイリースポーツ・斎藤 諒）