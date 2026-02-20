「フェブラリーＳ・Ｇ１」（２２日、東京）

今年からＧ１競走において、レーティングによる優先出走枠が５頭から１０頭に拡大された。これにより、出走馬決定賞金順では２０番目ながら、レーティング９位で出走枠をゲットしたのがサイモンザナドゥ。まだ重賞タイトルこそないが、２走前のみやこＳでは今回有力視されているダブルハートボンドと首差の接戦を演じたように実力は確か。遅咲きの６歳馬が、運も味方にＧ１初挑戦で下克上を狙う。

今がまさに充実期。６歳を迎えたサイモンザナドゥが、満を持してＧ１に初挑戦する。２２年１０月のデビューから、オープン入りまでに２３戦。２年８カ月の年月をかけたように決して順風満帆な道のりではなかったが、一歩一歩着実に階段を上ってきた。

昇級戦に加え初めての重賞。大きな挑戦となった３走前のシリウスＳでいきなりその真価を証明した。中団から長く脚を使って２着。次戦で浦和記念Ｖ、そして東京大賞典でも５着に健闘したホウオウルーレットに半馬身差で食らいつくと、続くみやこＳでは、ＪＲＡレコードで決着したハイレベルな一戦を堂々と走り抜き、ダブルハートボンドと首差の接戦を演じた。小林師は「もともと晩成型だと思っていましたが、ここにきて脚質の幅が広がってきた」と成長ぶりにうなずく。

前走のプロキオンＳはまさかの９着に敗退。勝ち馬の直後でリズム良く運んでいたが、ラストで伸びを欠いた。その要因について「落鉄していました」と振り返った指揮官。この馬の本当の力を知っているからこそ「悔しかった」と不完全燃焼の一戦に唇をかんだ。

ただ、下を向いている暇はない。しっかりと前を見据え、大一番へ向けて着々と準備を進めてきた。「いい意味で変わらず順調です。落鉄による爪への影響も思っていたよりなかった」とトレーナー。最終追いにまたがった池添も「先週より息遣いが良くなっていて、体も良くなっている」と出来に太鼓判を押す。

鍵となるのは初めての東京マイル。「距離はやってみないと分からない。ましてやＧ１。厳しい流れになると思います」と慎重な口ぶりの指揮官だが「差し脚は確かですしね。楽しみ」と愛馬の底力を信じている。また、今回のフェブラリーＳからレーティングによる選定枠が「５」から「１０」に拡大。純粋な出走馬決定賞金順では２０番目だったが、レーティング９位で出走枠に滑り込んだ“流れ”は無視できない。さあ、下克上を果たす準備は整った。