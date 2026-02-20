豪華キャストに潤沢な制作費、そして惜しみなく使われる火薬――。1970年代から1980年代にかけて「刑事ドラマ」は黄金時代を迎え、民放各局は真っ向勝負を繰り広げた。『太陽にほえろ！』（日本テレビ系）で活躍した長谷直美に撮影秘話を聞いた（以下、本人談）。

※

婦警の早瀬令子、岩城令子（マミー）役として、計10年ほど出演しました。これって、山さん（露口茂さん）の次に出演回数が多いらしいですね。

車の運転が好きだと知られていたのでカーアクションも多く、スピンターンぐらいは自分でやっていました。

ただ、じつは走るのは遅いし、鈍臭いんです。でもアクションのイメージが強いのか、歴代の女優さんにはカミソリや脅迫状が届いたそうですが、私には一度も来ませんでした。どういうこと？（笑）

ボス（石原裕次郎さん）は、隔週の金曜日にキャンピングカーでいらっしゃって、そのなかでお着替えもメイクもされていました。その日は空気が張り詰めていましたね。

ボスとは、なかなか個人的にお話しするような雰囲気ではありませんでした。それでも一度、ハワイに行くことをお伝えしたときに、「じゃあタオル買ってこいよ」って言うんです、お土産に。

ハワイで見たら刺繍入りでけっこうなお値段なんですよ。それで大中小と一揃え買っていったら「なんだよ、10枚ずつぐらい買ってこいよ」って。もう、スケールが違いすぎました。

ボスは毎年ハワイに行かれていて、「おう直美、この間のお返しだよ」とポンと投げてくれたのが、グッチの真っ赤な花模様のバッグ！ これぞ「海老で鯛を釣る」だなと思って（笑）。今も大事にしまってあります。

現場を離れると、みんな若くて仲がよく、撮影後は飲み会です。たまの土曜の夜は六本木で集合したりしてね。今も年に一度ぐらい集まります。昔の話に花が咲く？ ぜんぜん！ 病気と薬の話ばかりです（笑）。

今は、娘が住むフランスと日本を行ったり来たり。現地のサプリの輸入販売をやってみたいし、9月にはライブを開き、ロックを歌います。同い年の東てる美さん、ペドロ＆カプリシャスの3代目ボーカリスト松平直子さんと作った「いつまでもドリームガールズ」で、毎年ライブをやっているんです。

3月には、ミュージカルにも出ます。5月には古希を迎えますが、まだまだ頑張りますよ。

■はせなおみ

『俺たちの朝』（日本テレビ系）のヒロイン役で脚光を浴び、数々の作品で活躍。3月14、15日にはサントリーホール・ブルーローズで上演されるミュージカルに出演予定。9月15日にはライブを開催予定

■『太陽にほえろ！』（日本テレビ系）1972〜1986年

新宿・七曲署捜査一係を舞台にした、日本刑事ドラマの金字塔。若手刑事を “マカロニ” “ジーパン” “テキサス” などの愛称で呼ぶスタイルが定着し、殉職という衝撃的な展開で世代交代を重ねながら、群像劇として長期シリーズを築いた。最高視聴率は40％超え