ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、金の快挙から2日続けて頬張る姿にファンから熱い視線が注がれている。連日テレビに引っ張りだこの2人だが、好物に箸を進めていた。

列島を感動に包んだ16日（日本時間17日）のフリーから2日経った19日、日本スケート連盟の公式インスタグラムが「今日も笑顔でいただきます」と綴って、2人の姿を捉えた写真をアップ。テーブルに写っていたのは寿司だった。

フリー翌日、JOCの公式YouYubeチャンネル「TEAM JAPAN」では寿司を頬張る姿が公開されており、寿司が大好物だと明かす場面も。カナダを拠点とする2人だが、帰国時には回転寿司店に「2日に1回行っていた」（三浦）と話した。

インスタグラム投稿にアップされた写真では、笑顔を見せる三浦に対し、木原はややお疲れ気味の様子。「元気そうで嬉しい！」「龍一くんはお寿司食べるために起きてきたんですよね？まだ眠たいのか？」「おふたりとも、いい表情 お寿司とっても美味しそう」との声が上がっていた。



