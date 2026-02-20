フィギュアスケート女子フリー

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われた。客席には日本でもお馴染みの五輪メダリストの姿も。中継で抜かれると、「相変わらずカッコいいな」「元気そうだ」と早朝からファンを歓喜させている。

日本の朝3時から始まった女子フリー。客席で見守ったのは2022年北京五輪男子シングル金メダリストのネイサン・チェン（米国）だ。NHKの中継でもたびたび映し出され、同じ米国のアンバー・グレンの演技後には拍手を送る姿が捉えられた。

羽生結弦、宇野昌磨らと数々の激闘を繰り広げたチェンの登場に、X上のファンも早朝から沸いた。「度々カメラに抜かれて嬉しい」「アンバーちゃんのフィニッシュで拍手をおくるネイサンの優しい微笑みにも泣かされた」「おお、観客席にネイサンいる！？」「ネイサン観にきとるやんけ！！！！！！！」「ネイサン相変わらずカッコいいな」「久しぶりに動くネイサン観れてワイ歓喜」「おぉネイサン元気そうだ」といったコメントが書き込まれた。

チェンは今大会、米ヤフースポーツの解説者として現地入りしている。



（THE ANSWER編集部）