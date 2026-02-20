2月8日投開票の衆院選で316議席を獲得する歴史的大勝を収めた自民党。高市早苗首相（64）の人気を背景に“勝ち過ぎた”がゆえに、比例名簿下位に載せられていた候補者も続々と当選し、66人の「高市チルドレン」が誕生した。

17日には自民党本部で新人研修会が行われ、翌18日召集の特別国会にあわせて全国各地の高市チルドレンが初登院。タイトなスケジュールを余儀なくされている’26年度当初予算の審議など、早々に正念場が訪れているが、はやくも今後が不安視されている新人が――。

それは、比例東海ブロック38位（全39人）で当選していた世古万美子氏（51）だ。なんと世古氏は先の選挙期間中、一度もマイクを握っていないというのだ。

「世古氏は三重県県庁を経て、’19年から自民党同県連職員を務めました。SNSでは一度もマイクを持たないまま当選したことが注目を集めていますが、本人が一番驚いていることでしょう。16日の会見では『率直に言うと喜びというより驚き』と心境を語り、開票速報を自宅で見ながら、自身の当選が現実味を帯びるにつれて、『どうしよう』と戸惑ってしまったと明かしていたほどです。

世古氏の当選直後、県連側は当選証書を交付された後に会見を行うと告知したのですが、それだけ当選が予想外の出来事だったということでしょう。なお、世古氏は会見で『覚悟が沸いた』とし、介護や福祉の分野に注力していく旨を明かしていました」（地方紙記者）

そんな世古氏の初登院を、地元・中京テレビのニュース番組も密着。国会議事堂に向かって歩く世古氏に対し、カメラを持ったスタッフが「今のお気持ちだけでも」とコメントを求めるのだが、隣にいた関係者が「ごめんなさい」とやんわり断るだけで、世古氏自身は何度か頭を下げながら一言も発さなかった。“取材拒否”の理由について、番組側には「諸般の事情」との説明があったという。

登院日の取材でも会見で触れていた“覚悟”を示してほしかったところだが、実はまだ当選後の“及び腰”が取り沙汰されている新人が。それは、自民・細野豪志衆院議員（54）の元秘書で、世古氏と同じ東海ブロック37位で当選した長田紘一郎氏（26）だ。

17日の新人研修後、党本部から出て来た長田氏を『報道ステーション』（テレビ朝日系）のスタッフが直撃取材。初登院に向けた意気込みを問われた長田氏だったが、ほとんどカメラに目を合わせず、「えぇ…まぁ、ちょっと、あの、また時間がありましたら」と何も答えないまま歩を進めていく。

そして、「ちょっと電話が、すみません」と耳にスマホを当ててスタッフを煙に巻いたのだが……。映像に写った長田氏の手元を見ると、スマホはホーム画面のまま。つまり、この時点では電話を受けたり、自らかけた形跡はなかったのだ。こうした高市チルドレンの言動がXやネットニュースで取り上げられると、こんな辛口評価が寄せられた。

《一度もマイク持たずに選挙活動せずに国会議員に？国民はそれでいいんだね？》

《多少の志はあったのでしょうが、選挙マイクも握ることなく当選では棚ぼた的な感は否めなく、明らかに選挙制度の欠陥でしょう》

《秘技エア電話。議員研修で伝授ってことか？》

なお、新人研修では、鈴木俊一幹事長（72）から「自分の発言がどう影響を及ぼすのかを考えながら発言には気をつけていかなければならない」との“お達し”があったというが、それでも、箝口令が敷かれていたわけではない。というのも、初登院の日、最年少で当選した村木汀氏（25）は、インタビューで時々言葉に詰まりながらも、自分の言葉を述べていたからだ。

「国民の皆様の声を真摯に受け止め、それを国政に届けていく。その役割を担っていければと思っております」

「（志公会に入会したことについて）政策研究が主な活動でございますので、しっかりと研究をして、先輩方にご指導いただきたい。そして一刻も早く国民の皆さまのお役に立てるようになりたいとう思いから、入会を決めたところです」

とはいえ、世古氏も長田氏も、真の実力が試されるのはこれから。研修会で齋藤健衆院議員（66）が述べた、「次は自分の力で勝ち抜いてほしい」というメッセージに応えることはできるか。