「もっと早く死んでほしかった」ノルマを一気に3倍にした副社長が死亡　達成のため友人親族に土下座までした女性が思ったこと

営業にしろ内勤にしろ、度を超したノルマは地獄でしかない。投稿を寄せた40代女性（食品製造業の現場事務）は、かつて勤めていた会社での惨めすぎる経験を振り返った。

当時その会社では、「社長と会長親子」の発案で、内勤スタッフにも「ギフトの販促ノルマ」が課されていた。最初は「営業3万円、内勤1万円ほど」だったが、ある人物の登場で状況は一変する。（文：湊真智人）

「3倍頑張ろうキャンペーン」でノルマ激増

その人物とは「会長の兄」であった。突如「副社長」に就任したという彼は、とんでもない方針を打ち出したのだ。

「『3倍頑張ろうキャンペーン』と言って、急に『営業10万円、内勤3万円』にまでノルマを引き上げた」

内勤で3万円の自社製品を売るというのは、決して簡単なことではない。しかも、達成できなければ「減給されたり人事評価に傷がつく」というペナルティ付き。まさに地獄のような環境だが、当時の女性にはこの仕事を辞められない切実な事情があった。

「父は他界済みで、遺された病気の妹と学生の弟の面倒を見ないといけなかった」

家族を養う責任を背負っていた女性は、なりふり構っていられなかった。ノルマをクリアするために、本来なら頼りたくなかった周囲の人々にまで頭を下げ続けた。

「遠縁の親戚と友人達にまで土下座したこともあった」

「惨めなこと極まりなかった」

寿退職の直後に届いた「副社長の訃報」

その後ようやく解放の日が訪れた。きっかけは「今の旦那との出会い」で、そのまま「寿退社」したのだという。女性が抱いた解放感や幸福感は計り知れない。

一方で、女性が必死の思いで支えていた会社だが、その元凶ともいえる副社長には皮肉な結末が待っていた。

「私が寿退職した直後に、副社長にはお迎えが来た」

これに女性は「『もっと早くに（お迎えが）来てほしかった』と不謹慎ながら思ってしまった」と書いている。それほどまでに追い詰められていたということなのだろう。

