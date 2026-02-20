『トイ・ストーリー５』7.3日本公開決定！ 最新予告でウッディ＆バズの名コンビが復活
映画『トイ・ストーリー５』の最新予告映像とUS版ポスタービジュアルが全世界で公開。それに併せて、日本公開日が7月3日に決定した。映像では、ウッディとバズの名コンビ復活の様子が映し出されている。
【動画】髪の毛が薄くなったウッディ、新キャラにおじいちゃん呼ばわりされる 『トイ・ストーリー５』最新予告
今回公開された最新映像では、おもちゃたちに迫るかつてない脅威を前に、全世界待望のあの名コンビのカムバックが描かれた。
華やかなウェディング姿のフォーキーとカレン・ビバリーに、ジェシー、ブルズアイ、レックス、そしてバズ・ライトイヤーらおなじみの顔ぶれを並べ、大好きなおもちゃたちと夢中になって遊んでいるボニー。
しかし、そんな彼女のもとに最新の電子タブレット、リリーパッドがやって来たことでその日常は一変する。今や周りの友達みんなが手にしているタブレットを貰ったボニーもまた時間を忘れるほどに夢中になっていく。多彩な機能でおもちゃたち以上にボニーを虜にする最新テクノロジーを前に「今って、おもちゃはもう必要とされていないの…？」「私たちの居場所が無くなっちゃう…」と不安を漏らすジェシー。
そんなジェシーからのSOSを聞きウッディがボニーの家へ戻ってきた。ポンチョを身にまとったニュールックで颯爽と登場したウッディを「久しぶりだな、カウボーイ」とバズが迎え、熱い握手と抱擁で再会を果たす二人。
しかし、感動の再会を横目にリリーパッドからは塗料が取れて薄くなってしまった髪の毛を揶揄され「おじいちゃんが何の用？」と手痛い歓迎を浴びせられてしまう。
「これからは私たちの時代なの。じゃあね、おもちゃさん！」と高らかに宣言するリリーパッドに戦々恐々するおもちゃたち。シリーズを彩り続ける名曲「君はともだち」に乗せて、必死にリリーパッドに抗おうとするウッディとバズや、援軍として駆けつけた沢山の“バズ・ライトイヤーたち”、そして本作から登場する新たなキャラクターたちの姿も収められており、従来のおもちゃと最新テクノロジーとの一筋縄ではいかない攻防戦を予感させる。
映像のラストには30年前に日本公開された『トイ・ストーリー』のクライマックスで描かれた印象的なシーンを思い起こさせるような、走り出す車に果敢にしがみつくウッディ（声：唐沢寿明）とバズ（声：所ジョージ）の変わらないやり取りが収められており、久々に帰って来たこの名コンビの活躍に胸が高鳴る締めくくりとなっている。
合わせて公開されたUS版ポスターでも、不敵な笑みを浮かべるリリーパッドの後ろでウッディやバズたちが不安な表情を浮かべている。果たして、彼らの居場所はどうなってしまうのか、おもちゃと今の子どもたちとの絆のゆくえは―？ 物語の展開がますます気になるビジュアルとなっている。
イマジネーションあふれる世界”無限の彼方へ”進みつづけるピクサー・アニメーション・スタジオの最新作にしてシリーズ5作目『トイ・ストーリー５』で監督・脚本を務めるのは『トイ・ストーリー』シリーズのすべてを手掛けたアンドリュー・スタントン。
スタントンは「『トイ・ストーリー５』で、おもちゃたちはとても大変な状況に直面することになります。今の子供たちは電子機器に夢中。おもちゃはかないません。テクノロジーがどこにでもある今の時代、おもちゃには、携帯、タブレットなど、強力なライバルがいるのです。」と話し、ピクサー・アニメーション・スタジオ チーフ・クリエイティブ・オフィサーであり、自身も1作目からシリーズに関わり続けるピート・ドクターは、本作のテーマの一つを「トイ・ミーツ・テクノロジー（Toy Meets Tech）」だと話し「いまウッディはボーと一緒に迷子のおもちゃたちを助けるために働いているし、バズとジェシーはボニーの部屋のリーダーで彼らは別々の所にいる。でもリリーパッドの登場で“本当に子供に必要なこと”について、おもちゃたちは対立するんだ。ウッディは助けを求められて戻ってくるんだけど、ウッディとバズは意見がいつも合うわけじゃない。これ以上ネタバレしたくないから、ここからの展開は言わないでおくね！」と最新作の概要を自信たっぷりに明かしている。
ピクサーには【過去作を上回る“語るべき物語”がある場合以外は続編を作らない】という信念があるが、彼らが自信を持って送りだす“シリーズ最高”の物語に期待は膨らむばかりだ。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日から全国劇場公開。
【動画】髪の毛が薄くなったウッディ、新キャラにおじいちゃん呼ばわりされる 『トイ・ストーリー５』最新予告
今回公開された最新映像では、おもちゃたちに迫るかつてない脅威を前に、全世界待望のあの名コンビのカムバックが描かれた。
華やかなウェディング姿のフォーキーとカレン・ビバリーに、ジェシー、ブルズアイ、レックス、そしてバズ・ライトイヤーらおなじみの顔ぶれを並べ、大好きなおもちゃたちと夢中になって遊んでいるボニー。
そんなジェシーからのSOSを聞きウッディがボニーの家へ戻ってきた。ポンチョを身にまとったニュールックで颯爽と登場したウッディを「久しぶりだな、カウボーイ」とバズが迎え、熱い握手と抱擁で再会を果たす二人。
しかし、感動の再会を横目にリリーパッドからは塗料が取れて薄くなってしまった髪の毛を揶揄され「おじいちゃんが何の用？」と手痛い歓迎を浴びせられてしまう。
「これからは私たちの時代なの。じゃあね、おもちゃさん！」と高らかに宣言するリリーパッドに戦々恐々するおもちゃたち。シリーズを彩り続ける名曲「君はともだち」に乗せて、必死にリリーパッドに抗おうとするウッディとバズや、援軍として駆けつけた沢山の“バズ・ライトイヤーたち”、そして本作から登場する新たなキャラクターたちの姿も収められており、従来のおもちゃと最新テクノロジーとの一筋縄ではいかない攻防戦を予感させる。
映像のラストには30年前に日本公開された『トイ・ストーリー』のクライマックスで描かれた印象的なシーンを思い起こさせるような、走り出す車に果敢にしがみつくウッディ（声：唐沢寿明）とバズ（声：所ジョージ）の変わらないやり取りが収められており、久々に帰って来たこの名コンビの活躍に胸が高鳴る締めくくりとなっている。
合わせて公開されたUS版ポスターでも、不敵な笑みを浮かべるリリーパッドの後ろでウッディやバズたちが不安な表情を浮かべている。果たして、彼らの居場所はどうなってしまうのか、おもちゃと今の子どもたちとの絆のゆくえは―？ 物語の展開がますます気になるビジュアルとなっている。
イマジネーションあふれる世界”無限の彼方へ”進みつづけるピクサー・アニメーション・スタジオの最新作にしてシリーズ5作目『トイ・ストーリー５』で監督・脚本を務めるのは『トイ・ストーリー』シリーズのすべてを手掛けたアンドリュー・スタントン。
スタントンは「『トイ・ストーリー５』で、おもちゃたちはとても大変な状況に直面することになります。今の子供たちは電子機器に夢中。おもちゃはかないません。テクノロジーがどこにでもある今の時代、おもちゃには、携帯、タブレットなど、強力なライバルがいるのです。」と話し、ピクサー・アニメーション・スタジオ チーフ・クリエイティブ・オフィサーであり、自身も1作目からシリーズに関わり続けるピート・ドクターは、本作のテーマの一つを「トイ・ミーツ・テクノロジー（Toy Meets Tech）」だと話し「いまウッディはボーと一緒に迷子のおもちゃたちを助けるために働いているし、バズとジェシーはボニーの部屋のリーダーで彼らは別々の所にいる。でもリリーパッドの登場で“本当に子供に必要なこと”について、おもちゃたちは対立するんだ。ウッディは助けを求められて戻ってくるんだけど、ウッディとバズは意見がいつも合うわけじゃない。これ以上ネタバレしたくないから、ここからの展開は言わないでおくね！」と最新作の概要を自信たっぷりに明かしている。
ピクサーには【過去作を上回る“語るべき物語”がある場合以外は続編を作らない】という信念があるが、彼らが自信を持って送りだす“シリーズ最高”の物語に期待は膨らむばかりだ。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日から全国劇場公開。