オリックス・若月健矢捕手（３０）は捕手らしく「自己犠牲」を最優先としている。有形無形の貢献を約束できるのは、オリックス時代にバッテリーを組み、ＷＢＣで再会するドジャース・山本由伸投手（２７）の存在があったからだ。「ＷＢＣ連覇へ 侍語る」の第７回。栄華を極めた相棒や恩師へ感謝を添え、挑戦者の気持ちで初の大舞台を戦うことを誓った。（取材・構成 長田 亨）

若月の考えはシンプルだった。

「オリックスにいれば『試合に出たい』という気持ちですけど、ＷＢＣは違う。本当に、勝てばいいので。何とか勝てる方法を、僕ができることを。試合に出ていても出ていなくても、そういうものを見つけていきたいと思います」。

３０歳でＷＢＣ初出場。かつての相棒と再会する。

「（山本）由伸には感謝の方が大きいですね。そこに満足しているわけではないですけど、由伸という存在があって、いろんな賞もいただくことができた。振る舞いや言葉遣い、エースとしての姿。完璧すぎて『猫かぶってるんじゃない？』って思うぐらいです（笑）」

オリックス時代に山本由伸とコンビを組み、２１年から３年連続で最優秀バッテリーを受賞。１９年の最優秀防御率が、２人にとっての「初タイトル」だった。

「由伸が先発した全試合で、マスクをかぶらせていただきました。防御率のタイトルが近づく過程で、周りから『エラーで失点するのもアリなんじゃない？』って言われることもありました。由伸のタイトルが絡むとなれば、それぐらいする気持ちではいました。もちろん、思っていてもできないですけどね…」

２２、２３年の２度のノーヒットノーランも印象に残る出来事だ。

「最初のノーヒットノーランがベルーナドーム。試合後、由伸がシュークリームを買ってきてくれました。あいつは食べてたかな？（笑） 部屋で試合を振り返ったのも、いい思い出です。感情を乱すところなんて見たことがないし、本当に尊敬できる後輩です」

米国でさらにスケールアップした後輩も共闘を待ちわびている。。

「楽しみですね。間違いなく進化しているでしょうから。日本での残像を残しながら、新しい投手の球を受ける。半々のイメージでいきたいですね。菊池雄星さんも日本にいる時より球が速くなっているし、落ち球の割合も増えました。できるだけ投手の映像を見て、準備していきます」

武器は安定した守備力だけではない。体の強さだ。

「監督をされていた時の福良（淳一）ＧＭに言われたんです。『けがは痛い、痛くない、じゃない。できるか、できないか、だぞ』って。けがに対する考え方を変えてくれました」

高卒でプロ入り１３年目。中嶋聡前監督の存在も成長には欠かせなかった。

「固定概念をなくすこと。いろんな抑え方があるということ。小さい変化に頼りすぎるなということ。高めを使えということ。いろんなことを教わり、心の中にとどめています」

チームの目標である連続世界一も、若月にとっては別物だ。

「僕は初めてのＷＢＣなので、完全に挑戦者。過去の映像もあまり見ないようにしています。試合に出ていなくても、声であったり、先発の捕手が求めていることに応えたい。中村さん、坂本さんと力を合わせて、優勝したいですね」

◆若月 健矢（わかつき・けんや）１９９５年１０月４日、埼玉・加須（かぞ）市生まれ。３０歳。花咲徳栄では３年春の甲子園で初戦敗退。Ｕ１８日本代表。１３年のドラフト３位でオリックス入団。２１年から３年連続で山本由伸（現ドジャース）と最優秀バッテリー賞を獲得。２３年にゴールデン・グラブ賞を初受賞し、２５年はベストナインとダブル受賞。１８０センチ、８８キロ。右投右打。年俸１億８０００万円。既婚。