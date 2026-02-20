俳優の北大路欣也（８２）が１９日、都内で行われた時代劇専門チャンネル「三屋清左衛門残日録 永遠（とわ）の絆」（３月７日、後７時）の舞台あいさつに登壇した。

藤沢周平氏の同名小説のドラマ化で、人気シリーズ第９弾。主役を務めた北大路は「この作品に出会えたことが私の運命です」と思いを語り、「清左衛門の役を演じられるほど幸せなことはない。思いに応えられるように一歩ずつ精進していきたい」とかみ締めた。

また、かつて共演した勝新太郎さんから演技指導を受けたというエピソードを披露。「三味線を奏でるときに音と音の間が大事なように、芝居もセリフと次のセリフの間が大事なんだ」と勝さんから掛けられた言葉を回想し、感慨に浸っていた。

あいさつの終盤、２３日に北大路が８３歳の誕生日を迎えることから、バースデーソングが流れる中、ケーキと花束が贈呈される演出もあった。サプライズに対して「こんなにも多くの皆様に誕生日を祝っていただいて幸せです」と感謝し、共演した伊東四朗（８８）についても言及。「できる限り（伊東の）背中を追いかけていきたい」と力を込めた。

この日は夫婦役を演じた佐藤流司（３１）と山谷花純（２９）、山下智彦監督（６１）も登壇。北大路は佐藤に「分からないことがあったら教えてね」と語りかけ、会場の笑いを誘っていた。