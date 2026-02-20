先週の競馬で注目を集めたのはフォーエバーヤングのサウジＣ連覇でしょう。本当にすごかった。抜かれそうな感じがなかったし、一戦ごとに強くなっている感じを受けます。特にダート戦は国によって、馬場の性質がまるで違いますし、勝ち続けるのは本当に難しいこと。ただ、この馬は本場のアメリカでも勝っているんですからね。坂井ジョッキーが非常に自信を持っているんだろうなというのも、その騎乗ぶりから伝わりました。

今週は国内の砂の頂上決定戦。フェブラリーＳはオメガギネスに騎乗します。前走の根岸Ｓは４着。希望していた内枠に入りましたし、積極的に勝ちにいこうという競馬で出していったんです。走り自体はよかったと思います。ただ、最後はもう少し切れてほしかった。現状では自分で競馬をつくるより、しまいを生かす形の方がよさそうです。

今回はテスタマッタに騎乗した１２年以来の勝利を狙う一戦。あの時も自分から勝負を仕掛けるというより、ただ折り合いに徹して、自分のリズムを守った結果が２馬身差の快勝につながりました。今回は前が空くか空かないかは分かりませんが、まずは内枠に入り、内でためられるだけ脚をためたい。同じ舞台の３走前（グリーンチャンネルＣ）で６０キロを背負いながらも４馬身差をつけたように、はまった時の決め脚はＧ１級です。自分の競馬に徹し、勝利だけを目指し、全力で追ってきます。（ＪＲＡ騎手）