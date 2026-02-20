『それSnow Manにやらせて下さい』新企画で大波乱 向井康二は苦手な人物、ラウールは岩本照の“裏の顔”激白
9人組グループ・Snow Manが出演する20日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』（後7：54）では、新企画「それスノ実話ジャッジメント」が登場する。3つのテーマに合わせて、それぞれチームの代表者が自身の体験や知識をもとに盛り一切なしの一流芸能人のみぞ知る真実をプレゼンで披露。どちらがよりテーマにふさわしいプレゼンだったかを一般審議員50人がジャッジし、勝利したチームには豪華賞品が贈られる。
芸人チームには、狩野英孝、さらば青春の光・森田哲矢、ぱーてぃーちゃん・信子が参戦。そして、『それスノ』初登場となる東野幸治が審議長を務める。
「この仕事をしていなかったら一生知らなかったこと」というテーマでは、Snow Manチームの阿部亮平が、常識がひっくり返るようなプレゼンを発表。対する狩野は、一生に一度だけどんな願いでも叶えてくれる“ある場所”について語る。
さらに「世間は知らないみんなに共有したい怖い人」というテーマでは、向井康二が受け入れられない苦手な人物を告白。そして、森田が語る、テレビ業界の真の黒幕の正体とは。
「好感度が高いあの人の裏の顔」では、ラウールが岩本照の裏の顔を激白。岩本のビジネス○○とは。そして信子は、あのビッグタレントの意外すぎる裏の顔を語る。まさかの本人がスタジオに登場で大波乱の展開に。大熱戦のプレゼンバトルを制するのはどちらのチームなのか。
