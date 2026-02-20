M-1優勝から約3ヶ月 たくろう、地上波冠番組が決定 ABCテレビで3・9スタート
『M-1グランプリ2025』王者のたくろう（赤木裕・きむらバンド）の関西初冠番組が決定した。ABCテレビで3月9日から4週連続にわたって放送される。（毎週月曜 深0：00〜0：30 ※関西ローカル）。
【番組カット】関西初の冠番組で奮闘！アクロバティックなポーズの赤木裕
タイトルは『たくろうの〇〇やってみたろう』と発表。さらなる「愛される芸人」を目指し、関西を舞台にさまざまな企画に体を張って挑戦するロケバラエティーになると聞かされたたくろうだが、不穏な空気が流れる。
過去最多1万1521組がエントリーした『M-1グランプリ2025』。決勝戦には豪快キャプテン、ドンデコルテ、めぞん、たくろう、真空ジェシカ、ヤーレンズ、ヨネダ2000、エバース、ママタルト、カナメストーンの10組が進出。最終決戦に残ったエバース、ドンデコルテを破り、たくろうが21代目王者となった。
■『たくろうの〇〇やってみたろう』概要
・放送日時：
3月9日（月）深夜0時〜0時30分（関西ローカル・全4回）スタート
※TVer・ABEMAで見逃し配信あり
・出演者：たくろうほか
