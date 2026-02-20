映画『ゴールデンカムイ』地上波初放送 山崎賢人が最新作公開前にコメント「より一層楽しめること間違いありません！」【「金ロー」今後のラインナップ掲載】
映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が、3月13日に公開される。それを記念し、きょう20日の日本テレビ系「金曜ロードショー」枠（後9：00〜後11：29※放送枠35分拡大）では、映画『ゴールデンカムイ』（2024年）が、地上波初放送される。
【場面写真】美しすぎる！山田杏奈の『映画 ゴールデンカムイ』名シーン
観客動員数200万人超え、興行収入30億円に迫る大ヒットを記録した本作は、明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もある魅力的なキャラクターたちが躍動するサバイバル・バトルアクションとなっている。
主演は『キングダム』シリーズなど数々の作品で国内外から高く評価される山崎賢人（※崎＝たつさき）。さらに、山田杏奈、眞栄田郷敦、矢本悠馬、工藤阿須加、柳俊太郎（※柳＝木へんに夘）、大谷亮平、井浦新、玉木宏、舘ひろしなど個性豊かな実力派キャストが集結した。
翌週の27日は、その地続きの物語となるドラマ『ゴールデンカムイ』（全9話）の重要場面を再編集した「特別編集版」を放送する。昨年秋に金曜ロードショーでの放送が決まってから制作陣が再度集結し、全9話を2時間の枠に凝縮するにはどうすれば良いか改めて研究。1から編集を練り直した特別編集版は、第1話から順になぞるのではなく敢えて要素を組み替えることで三つ巴の金塊争奪戦の勢いを増強している。
また、次々に登場する個性的なキャラクターたちの魅力はそのままに、敵・味方が入り乱れるサスペンス、杉元はじめ猛者たちのアクション、それぞれの使命を果たすための人間ドラマも一層濃密になり、まさに本気度120パーセントの特別編集版が完成した。
本編のラストには、映画最新作の特別映像も流れる。
放送に先立って、主人公・杉元佐一役の山崎は「2週連続金曜ロードショーで放送される映画『ゴールデンカムイ』とドラマ『ゴールデンカムイ』の特別編集版を観ていただければ最新作の映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』をより一層楽しめること間違いありません！」とコメントを寄せた。
【「金曜ロードショー」今後の放送ラインナップ】
2月20日『映画 ゴールデンカムイ』※地上波初放送
2月27日『ドラマ ゴールデンカムイ 北海道刺青囚人争奪編 特別編集版』
3月6日『ウィキッド ふたりの魔女』※地上波初放送
