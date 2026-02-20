『暗殺教室』新作、場面カットが一挙解禁 “あなたの知らない3年E組”の記憶を辿る
アニメ『暗殺教室』の完全新作『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』（3月20日公開）の場面カットが解禁された。
【画像】かわいい…けど誰？渚と瓜二つの美少女の場面カット
場面カットは、殺せんせーと生徒たちの絆を象徴するE組の集合写真をはじめ、薄暗い和室で何やら企む隠密チームの姿や、岡野と前原が仲むつまじく歌うほほ笑ましい一幕、さらにはサラリーマン姿で物騒な連中ににらまれる殺せんせーなど、思わず「ヌルフフフ」と笑みがこぼれるカットがそろった。さらに、渚に瓜二つの「謎の少女」の存在も。彼女は一体何者なのか。懐かしさと新たな驚きが入り混じる、期待と懐かしさに胸躍るカットとなっている。
また、20日からは東京・新宿バルト9とT・ジョイPRINCE品川に殺せんせー神社が登場する。神社では殺せんせーに今日の運勢を占ってもらうことができる。殺せんせーから告げられる運勢やいかに。ここでしか聞くことのできない、殺せんせーの新録ボイスを楽しめる貴重な機会となる。
新宿バルト9では、21日から殺せんせーの顔が目を引く大迫力の大型バナーも掲出される。バナーに印字されているQRコードを読み込むと、新宿バルト9限定のARフォトフレームが登場する。
さらに、本作の公開を記念して全国の劇場で「ご当地殺せんせー」企画も始動。『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』公開劇場（※一部劇場を除く）にノーマルの殺せんせースタンディが掲出されるほか、石川県の「おでん」や、神奈川県の「シュウマイ」、鹿児島県の「白くま」など、各地の特産品に扮したファン必見の限定スタンディが全国15劇場に出現する。スタンディに印字されたQRコードからは、その劇場でしか手に入らないスタンディと同じデザインの「ご当地殺せんせースマホ壁紙」も入手可能となる。
『暗殺教室』は、マッハ20の速度と巨大パワーを持ち、地球を破壊すると宣言しながらも私立椚ヶ丘中学校の落ちこぼれクラス“3年E組”の担任となった謎の生物「殺せんせー」と、卒業までに「殺せんせー」を暗殺することをミッションに課せられたE組の生徒たちの本気の1年間を描いた物語。
原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックは累計発行部数2700万部を突破。テレビアニメ第1期が2015年1月〜6月、第2期が2016年1月〜7月にかけて放送され、2015年には山田涼介主演で実写映画も公開された。
【画像】かわいい…けど誰？渚と瓜二つの美少女の場面カット
場面カットは、殺せんせーと生徒たちの絆を象徴するE組の集合写真をはじめ、薄暗い和室で何やら企む隠密チームの姿や、岡野と前原が仲むつまじく歌うほほ笑ましい一幕、さらにはサラリーマン姿で物騒な連中ににらまれる殺せんせーなど、思わず「ヌルフフフ」と笑みがこぼれるカットがそろった。さらに、渚に瓜二つの「謎の少女」の存在も。彼女は一体何者なのか。懐かしさと新たな驚きが入り混じる、期待と懐かしさに胸躍るカットとなっている。
新宿バルト9では、21日から殺せんせーの顔が目を引く大迫力の大型バナーも掲出される。バナーに印字されているQRコードを読み込むと、新宿バルト9限定のARフォトフレームが登場する。
さらに、本作の公開を記念して全国の劇場で「ご当地殺せんせー」企画も始動。『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』公開劇場（※一部劇場を除く）にノーマルの殺せんせースタンディが掲出されるほか、石川県の「おでん」や、神奈川県の「シュウマイ」、鹿児島県の「白くま」など、各地の特産品に扮したファン必見の限定スタンディが全国15劇場に出現する。スタンディに印字されたQRコードからは、その劇場でしか手に入らないスタンディと同じデザインの「ご当地殺せんせースマホ壁紙」も入手可能となる。
『暗殺教室』は、マッハ20の速度と巨大パワーを持ち、地球を破壊すると宣言しながらも私立椚ヶ丘中学校の落ちこぼれクラス“3年E組”の担任となった謎の生物「殺せんせー」と、卒業までに「殺せんせー」を暗殺することをミッションに課せられたE組の生徒たちの本気の1年間を描いた物語。
原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、コミックは累計発行部数2700万部を突破。テレビアニメ第1期が2015年1月〜6月、第2期が2016年1月〜7月にかけて放送され、2015年には山田涼介主演で実写映画も公開された。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優