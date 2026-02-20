◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会14日目/現地19日)

カーリング女子日本代表が予選リーグ最終戦の中国に勝利。すでに予選リーグ敗退が決定しており、通算2勝7敗、8位で終えました。最終戦の勝利にスキップの吉村紗也香選手は涙ながらに思いを語りました。

予選リーグは第3戦で世界ランク1位のスイスに勝利を飾りましたが、なかなか白星を重ねられず。最終戦は接戦の中、第9、10エンドと意地の連続スチールで勝利。涙を流しながらも笑顔で仲間たちと勝利を喜びました。

今大会、「自分がしっかりと決めていれば…」と悔しさを語っていた吉村選手。「スキップとして勝つことができなかった申し訳なさとここまでみんながついてきてくれたみんなに感謝」と話し、「たくさんの方々が応援してくれて、支えてくれてここでプレーできたことをうれしく思う」と涙を浮かべて応えました。

金メダル獲得の目標を掲げて挑んだ今大会。厳しい戦いが続いた中で、「思うような結果にはなりませんでしたが、その中でみんなでうまくショットをつなげようとした。最後は思いっきり戦えたんじゃないか」と振り返りました。

また、「日本のカーラーを背負って、皆さんが応援してくださっているのを知っていたので、結果を残せなかったのは悔しい。ただ、この舞台でみんなで戦えて本当に幸せな時間だった」と悔しさを滲ませながらも、何度も感謝の言葉を伝えました。