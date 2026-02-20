「すごい」「ほんとにしてる」日本の18歳逸材がドイツ強豪のトップ練習参加で反響！「楽しみだなあ」
今冬にJ２のロアッソ熊本からドイツの強豪フランクフルトに移籍したFW神代慶人が、トップチームの練習に参加し、ちょっとした反響を呼んでいる。
元日本代表の長谷部誠コーチが指導するU-21チームに籍を置く18歳の逸材は、２月18日、堂安律と小杉啓太がプレーするトップチームのトレーニングに加わったようだ。
クラブの公式Ｘが「本日は、神代慶人選手もトップチームでトレーニング」と綴り、その模様を収めた動画を投稿すると、日本のファンから次のような声が上がった。
「トップチームの練習に参加してる！」
「すごい」
「うっかりトップチーム帯同してくれんかな」
「もうトップ帯同してるんや。すぐ試合出れるとは思わんけど楽しみだなあ」
「ほんとに神代くんトップチームの練習に参加してるじゃん」
９日に行われたU-21チームの練習試合ではゴールも決めた神代。トップ昇格に向け、まずは３月１日から再開予定のU-21チームのリーグ戦で結果を残したい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本の逸材がドイツ強豪のトップチームトレーニングに参加
