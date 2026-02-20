ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのカーリング女子は１９日、１次リーグ敗退が決まっている日本が昨年の世界選手権３位の中国を９−６で破り、最終戦を白星で飾って２勝７敗で大会の日程を終えた。

（デジタル編集部）

今大会、刻々と変わる氷の状況に対応できず、もどかしい試合が続いた日本だが、最終戦はスキップの吉村紗也香に復調の兆しが見え、序盤はドロー、テイクともに好ショットをそろえて日本の流れを作った。第５エンドにわずかなショットの乱れから３失点で同点とされたが、競り合いから抜け出した終盤に日本が連続スチール。特に第１０エンドは日本が重圧をかけ続けて、中国の連続でのミスショットを呼び込んだ。

日本の五輪が終わった。中継テレビのインタビューに吉村は「スキップとして勝つことができず、申し訳ない」と涙を流して責任を背負い込んだ。

チームの司令塔として、そして正確なショットと集中力が要求されるスキップは試合で注目を浴びるポジションだが、カーリングは「逆算のスポーツ」と言われる。精神的に負担のかかるラストショットを投げるフォース（スキップ）には、なるべく簡単なショットを投げさせてあげたい。そのためには、そこまでにどういう展開に持っていくか、逆算で考える必要があるのだ。

氷の状態は見た目では分からず、実際に石を投げて初めて分かる。試合の進行につれて、そして会場内の温度でも表面の状態は刻々と変化していく。

「投げが８割、スイープが２割」という言葉がある。投げられた石を後で調整できるのが２割くらいという意味で、スイーパーが強いチームは調整力が高くなるので、投げ手も気持ちに余裕ができる。

中国戦では日本のスイープ力も随所で発揮された。石のラインを１投ごとに把握して作戦を組み立て、４人でつなぐチームプレーこそがカーリング。日本は第３戦で強豪スイスを破りながらその波に乗りきることができなかった。どこに綻びがあったのか、この経験を今後に生かしたい。