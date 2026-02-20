介護の資格を学びながら競技を続ける田中さん（右）（鶴巻温泉病院提供、プライバシー保護のため画像を一部修整しています）

病院の介護職場の人材不足対策として、野球経験者を採用する「アスリート採用」を鶴巻温泉病院（秦野市鶴巻北）が行っている。軟式野球を続けたい人に競技環境を与え、介護職員として働いてもらいながら介護福祉士などの資格取得を支援する。現在はまだ応募者は少ないが、担当者は「軟式なら野球を長く続けられ、（球速）１３５キロを投げられたら大スターになれる。介護の分野にも力を貸してほしい」と呼びかけている。

同病院では近年、介護職員の減少に伴って現役職員の負担が増大し、人材確保は喫緊の課題だった。民間の就職説明会に出資して参加しても採用につながらないなど、担い手不足の厳しい現実に直面していた。

同じ頃、医療法人内で野球大会があり、草野球レベルだった同病院の野球部の強化が図られることになった。元高校球児の看護部副部長で野球部の小玉達也監督（４８）は「どうせやるならしっかりサポートしてほしい」と経営陣に企画書を提出。介護施設で野球が続けられることを売りにした人材確保策が行われていたことを参考にアスリート採用の導入を訴え、２０２２年度から始まった。