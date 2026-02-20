伊東純也が先発のゲンク、敵地でディナモ・ザグレブに先勝!! 9シーズンぶりEL16強入りへ前進
[2.19 EL決勝Tプレーオフ第1戦 ディナモ・ザグレブ 1-3 ゲンク]
ゲンクは19日、UEFAヨーロッパリーグ(EL)決勝トーナメントプレーオフ第1戦を敵地で行ってディナモ・ザグレブに3-1で勝利した。FW伊東純也は左ウイングで先発出場した。
ゲンクは前半15分、MFコンスタンティノス・カレサスが伊東のスルーパスでペナルティエリア左に侵入してクロスボールを送り、CKを獲得する。これをカレサスがニアサイドに蹴るとMFブライアン・ヘイネンが頭で合わせて先制した。続く同21分、カレサスのスルーパスを収めたペナルティエリア右からFWアーロン・ビバウトがゴール前にパスを出すと、相手に当たった跳ね返りをDFザカリア・エル・ワアディがペナルティエリア内で回収して右足でゴールに流し込み、一気に2-0とした。
前半36分には伊東が最終ラインからの浮き球に反応すると左足で華麗にトラップしてペナルティエリア左に侵入。折り返したボールは相手DFのスライディングに当たって味方には繋がらなかったが、高い技術を示してチャンスを作った。
だが次のゴールはディナモ・ザグレブに生まれた。前半44分、MFフラン・トピッチが右サイドを縦に仕掛けて突破するとゴールライン際から折り返したボールをFWディオン・ドレナ・ベリョが合わせて1点差。そのまま前半が終了した。
1点差に詰め寄られたゲンクは後半4分、伊東が左からカットインして右足を振り抜くも相手DFにブロックされた。同11分には伊東のクロスをMFヤルネ・ステウカースが頭で合わせたが、ここも相手にブロックされた。さらに同17分、カウンターでエル・ワアディが右サイドを抜けだすと伊東が左サイドからゴール前へスプリント。ゴール前で伊東がフリーになったが、エル・ワアディのパスはズレてシュートに持っていけなかった。
伊東は後半25分に交代。後半はディナモ・ザグレブが主導権を握る展開となったが、ゲンクがリードを保ち続けた。すると同45分、攻撃参加したエル・ワアディがペナルティエリア内でシュートフェイントを見せて相手をかわすと左足でゴールに流し込んで大きな追加点を奪った。
ゲンクはそのまま3-1で逃げ切って先勝。2016-17シーズン以来の16強入りを懸けて今月26日にホームの第2戦を行う。
