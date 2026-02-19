ゾゾヴィラがエヴァンゲリオンとコラボ　GDCやエドウインなど全14ブランドが参加

ゾゾヴィラ（ZOZOVILLA）が、30周年を迎えた「エヴァンゲリオン」シリーズとのコラボレーションアイテムを発売する。2月20日から3月16日まで特設ページで受注販売を行い、デリバリーは4月上旬から9月下旬までを予定している。

コラボには、「GDC」「エクストララージ（XLARGE）」「エドウイン（EDWIN）」「タンタン（TANGTANG）」「マルディメクルディ（Mardi Mercredi）」など14ブランドが参加。作中のシーンやセリフ、作品を想起させるカラーリングやディテールを取り入れたTシャツやブルゾン、デニムジャケットなどのアパレルアイテムのほか、ブランケットやナップサックといった雑貨も取り扱う。価格帯は3190〜4万9500円。

なお、コラボアイテムは、2月21日から23日まで横浜アリーナで開催される「エヴァンゲリオン」シリーズ30周年を記念したイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」協賛社ブースで展示を行う。

◾️参加ブランド：GDC／Mardi Mercredi／X-girl／XLARGE／ADRER／branshes／EDWIN／GRANCY／MONO-MART／MOUSSY／PARIS SAINT-GERMAIN／TANGTANG／ZOZOVILLA

特設サイト