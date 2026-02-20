スピードスケート男子1500メートル決勝

ミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子1500メートル決勝が19日（日本時間20日）に行われた。中継映像では、オランダ男女選手が熱い抱擁を交わす珍しい場面が映り込んだ。

レース直後だった。中継カメラはリンクコースの内側で、男女が熱く抱き合う場面をキャッチ。銅メダルを獲得したオランダの36歳キエルド・ナウスと抱擁を交わしていた金髪女性は、オランダ女子スピードスケートのジョイ・ブウネだった。

26歳のブウネは今大会、女子団体パシュートで銀メダルを獲得。女子3000メートルでは4位の成績を残している。ナウスとは恋人関係にあり、過去のインスタグラム投稿にはナウスに熱いキスを交わすショットも投じられている。

五輪中継で映った選手同士のラブラブなワンシーンに、解説を務めたスピードスケートの平昌五輪金メダリスト・高木菜那さんも思わずうっとり。「あら… ナウス選手とジョイ選手ですね。ここも素晴らしいカップルです」と熱い視線を注いでいた。

男子1500メートル決勝は、中国の寧忠岩（ネイ・チュウガン）が1分41秒98の五輪新記録で金メダルを獲得。ジョーダン・ストルツ（米国）が銀メダルで続いた。



（THE ANSWER編集部）