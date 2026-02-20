ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。16日（日本時間17日）のフリーでは、完璧な演技を披露。リンク外では圧巻の光景が広がり、中継では映らなかった場面に胸を打たれる日本ファンが続出した。

圧巻の演技で列島を感動に包んだりくりゅう。演技後、会場には割れんばかりの拍手喝采が響いていた。イタリアの観客は惜しみなくスタンディングオベーション。好演技は日本のみならず、世界中のファンを魅了していた。

中継では映らなかった客席の様子を、米女性誌「セルフ・マガジン」公式インスタグラムが動画で公開。「リク・ミウラとリュウイチ・キハラが全選手と観客を総立ちにさせた 息を呑むほどのパフォーマンスで1位に滑り込んだ」と紹介している。

この光景に日本ファンも歓喜。コメント欄には喝采の声が寄せられていた。

「最高の結果を出せた時の客席が見れて嬉しいです」

「この舞台で最高の拍手と歓声〜それだけ素晴らしいスケーティングだったとうことですね〜納得です」

「凄い。スタンディングオベーションだったのですね。皆さん、ありがとうございます」

「会場全体が優しかった」

「わー現地で観たらすごい感動だろうなー」

「りくりゅうペアにも見て欲しいですね」

「イタリアの皆さんありがとう!!」

金メダルに導いたフリーの演技。リンク上だけでなく、その舞台裏にも反響が広がった。



（THE ANSWER編集部）